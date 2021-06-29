Прогноз погоди на 30 червня: грози і зливи знову охоплять Україну

Погода в Україні 30 червня буде спекотною, але з грозами. Опади накриють переважну більшість областей: омине негода лише Схід і Південь.

Температура повітря протягом дня у більшості областей України коливатиметься в межах +27...+31 градусів. Вночі температура знизиться удвічі: +15...+18 градусів вище нуля.

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Погода в Україні 30 червня

На переважній більшості областей України синоптики прогнозують грозові дощі і зливи. Негода накриє західні і центральні регіони. Увечері опади посиляться і поширяться на Вінниччину, Житомирщину, Кропивницький, Одещину, Миколаївщину та Херсонщину.

Також грозові дощі пройдуть завтра вдень на північному сході України. Сухо, але хмарно буде на Донеччині, Луганщині, Харківщині, Херсонщині і в Криму.

Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, поблизу західних областей України пролягатиме лінія збіжності – зона зустрічі повітряних потоків. Уздовж таких ліній часто збираються купчасто-дощові хмари, а саме в таких місцях ллють дощі та гримлять грози.

Прогноз погоди у містах України на середу, 30 червня:

Ужгород – +31...+33

Львів – +29...+31

Івано-Франківськ – +29...+31

Тернопіль – +29...+31

Чернівці – +29...+31

Хмельницький – +29...+31

Луцьк – +29...+31

Рівне – +29...+31

Житомир – +29...+31

Вінниця – +29...+31

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +29...+31

Черкаси – +29...+31

Чернігів – +27...+29

Суми – +26...+28

Полтава – +29...+31

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +27...+29

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +27...+29

Харків – +27...+29

Київ – +28...+30



Прогноз погоди у містах України на 30 червня / Зображення з сайту Укргідрометцентру