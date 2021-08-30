Літо прощатиметься з українцями дощами й прохолодою: прогноз погоди на 31 серпня

Погода в Україні у вівторок, 31 серпня, буде свіжою та дощовою. Опади прогнозують у більшості областей, а температура повітря коливатиметься від +17 до +31 градуса.

В останній день літа майже у всіх регіонах буде вже осіння погода – дощі та прохолода, однак на жителів деяких областей все ще чекатиме сонячний та спекотний день.

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Погода у регіонах

Дощі очікують у західних, східних та частині північних областей. На решті територій, за словами синоптикині Наталки Діденко, антициклон забезпечить погоду без опадів, будуть сонячні прояснення. Найбільше сонце та тепло тішитимуть жителів Півдня.

Найсвіжіше буде на Заході – температура повітря там становитиме у середньому +19...+21 градус, найвищих позначок термомери сягатимуть у східних і південних областях – +28…+30 градусів.

У Києві дощів не прогнозують, повітря прогріється до +21…+23 градусів.

Прогноз погоди у містах України на вівторок, 31 серпня:

Львів – +18...+20

Івано-Франківськ – +19...+21

Тернопіль – +19...+21

Чернівці – +19...+21

Хмельницький – +19...+21

Луцьк – +18...+20

Рівне – +19...+21

Житомир – +19...+21

Вінниця – +20...+22

Одеса – +25...+27

Миколаїв – +27...+29

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +28...+30

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +22..+24

Суми – +23...+25

Полтава – +25...+27

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +28...+30

Луганськ – +28...+30

Харків –+28...+30

Київ – +23...+25



Прогноз погоди 31 серпня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Текст публікації Наталки Діденко:

Дощі, які сьогодні йдуть і йтимуть із заходу на схід, завтра затримаються, власне, на Сході України, на північній Сумщині та місцями в західних областях.

На решті території протягом дня вівторка дощі випхає антициклон, будуть сонячні прояснення – Північ, Центр, Південь. Карта 1.

31-го серпня літо всідатиметься у своєму синоптичному 'інтерсіті' дещо хаотично.

На Заході +17+22, на Півночі +19+24, на Сході, Півдні, у більшості центральних областей +23+28 градусів.

У Києві дощ буде сьогодні ввечері, найближчої ночі. Вдень 31-го серпня у столиці прояснить. Максимальна температура повітря крутитиметься поблизу +23 градусів.

Отже, для подорожі у вирій погода для літа - льотна)