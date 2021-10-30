Сонячно й тепло вдень та подекуди мороз вночі: прогноз погоди на 31 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у неділю, 31 жовтня, буде сонячною та без опадів. Щоправда, фактично у всіх областях буде на кілька градусів холодніше, ніж 30 жовтня.
У багатьох регіонах країни прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема мовиться про західні, східні області та деякі центральні та південні регіони країни.
До теми Україна у полоні туману: в яких регіонах оголосили перший рівень небезпеки на дорогах
Прогноз погоди в регіонах України 31 жовтня
На Заході у неділю, 31 жовтня, буде тепла погода – у середньому +12...+14 градусів. Аналогічна ситуація спостерігається у центральній Україні, у східному регіоні та в інших областях.
Щоправда, на у деяких східних та західних областях синоптики вночі прогнозують похолодання, зокрема:
- до -2...-4 градусів на Луганщині;
- 0...+2 градуси на Харківщині, Донеччині, Закарпатті, Львівщині, Буковині, Прикарпатті.
У Києві протягом 31 жовтня буде +11...+13 градусів, а вночі – +2...+4. Також прогнозують сонце.
30 – 31 жовтня – сонце, тумани, багато ще красивого листя на деревах і під ногами. Тепло,
– лаконічно написала синоптикиня Наталка Діденко.
Окрім того, з 30 жовтня по 2 листопада у західних, східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Вінницькій, Житомирській, Київській областях та в Криму буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Прогноз погоди в містах України 31 жовтня
Ужгород – +12...+14
Львів – +12...+14
Івано-Франківськ – +12...+14
Тернопіль – +11...+13
Чернівці – +12...+14
Хмельницький – +11...+13
Луцьк – +13...+15
Рівне – +13...+15
Житомир – +11...+13
Вінниця – +11...+13
Одеса – +10...+12
Миколаїв – +12...+14
Херсон – +12...+14
Сімферополь – +14...+16
Кропивницький – +10...+12
Черкаси – +10...+12
Чернігів – +10...+12
Суми – +10...+12
Полтава – +10...+12
Дніпро – +12...+14
Запоріжжя – +11...+13
Донецьк – +12...+14
Луганськ – +11...+13
Харків – +10...+12
Київ – +11...+13