Сонячно й тепло вдень та подекуди мороз вночі: прогноз погоди на 31 жовтня

Погода в Україні у неділю, 31 жовтня, буде сонячною та без опадів. Щоправда, фактично у всіх областях буде на кілька градусів холодніше, ніж 30 жовтня.

У багатьох регіонах країни прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема мовиться про західні, східні області та деякі центральні та південні регіони країни.

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Прогноз погоди в регіонах України 31 жовтня

На Заході у неділю, 31 жовтня, буде тепла погода – у середньому +12...+14 градусів. Аналогічна ситуація спостерігається у центральній Україні, у східному регіоні та в інших областях.

Щоправда, на у деяких східних та західних областях синоптики вночі прогнозують похолодання, зокрема:

до -2...-4 градусів на Луганщині;

0...+2 градуси на Харківщині, Донеччині, Закарпатті, Львівщині, Буковині, Прикарпатті.

У Києві протягом 31 жовтня буде +11...+13 градусів, а вночі – +2...+4. Також прогнозують сонце.

30 – 31 жовтня – сонце, тумани, багато ще красивого листя на деревах і під ногами. Тепло,

– лаконічно написала синоптикиня Наталка Діденко.

Окрім того, з 30 жовтня по 2 листопада у західних, східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Вінницькій, Житомирській, Київській областях та в Криму буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди в містах України 31 жовтня

Ужгород – +12...+14

Львів – +12...+14

Івано-Франківськ – +12...+14

Тернопіль – +11...+13

Чернівці – +12...+14

Хмельницький – +11...+13

Луцьк – +13...+15

Рівне – +13...+15

Житомир – +11...+13

Вінниця – +11...+13

Одеса – +10...+12

Миколаїв – +12...+14

Херсон – +12...+14

Сімферополь – +14...+16

Кропивницький – +10...+12

Черкаси – +10...+12

Чернігів – +10...+12

Суми – +10...+12

Полтава – +10...+12

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +11...+13

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +11...+13

Харків – +10...+12

Київ – +11...+13



Прогноз погоди на 31 жовтня / Карта Укргідрометцентру