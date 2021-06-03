Прогноз погоди на 4 червня: в Україну прийде потепління, на Сході – дощі

У п'ятницю, 4 червня, мешканці більшості регіонів України врешті відчують, що прийшло потепління. Температура повітря коливатиметься від +15 на Сході до +22 на Заході.

На Заході буде хмарно, але без опадів. Найтепліше – у Закарпатській, Волинській, Рівненській та Львівській областях. Там стовпчики термометрів показуватимуть від +20 до +22 градусів.

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Температура на Півдні коливатиметься від +17...+19 на Херсонщині та в окупованому Криму (там же прогнозують дощі) до +18...+21 в Одеській та Миколаївській областях.

На Сході небо буде вкрите хмарами, протягом дня там не припинятимуться дощі. Вдень повітря зможе прогрітися щонайбільше до +17 градусів.

Водночас у центральних областях слід очікувати різної погоди. У Запорізькій та Дніпропетровській областях також дощитиме, а от в інших регіонах – буде хмарно з проясненнями.

Північ України також "підтримає" тенденцію до потепління, вдень на Чернігівщині прогнозують до +21. На Сумщині – трішки холодніше. Опадів не буде.

Весь день 4 червня у Києві буде хмарно. Втім, парасольки можна залишити вдома – дощів не прогнозують. Температура у столиці коливатиметься від +19 до +21.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 4 червня циклон та його атмосферні фронти знову поливатимуть дощами Схід та Південь України.

Закидатимуть вологу й у центральні області та трохи дотягуватимуться до північної частини. Проте у більшості областей Півночі та Заходу все ж буде суха погода,

– уточнила вона.

Й додала, що температура повітря нарешті почне поступово підвищуватися, вдень прогнозують до +17...+22 градуси. "Свіжіше" буде лише на південному Сході.

Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 4 червня

Ужгород – +20...+22

Львів – +20...+22

Івано-Франківськ – +19...+21

Тернопіль – +19...+21

Чернівці – +18...+20

Хмельницький – +19...+21

Луцьк – +20...+22

Рівне – +20...+22

Житомир – +19...+21

Вінниця – +18...+20

Одеса – +19...+21

Миколаїв – +18...+20

Херсон – +17...+19

Сімферополь – +17...+19

Кропивницький – +18...+20

Черкаси – +18...+20

Чернігів – +19...+21

Суми – +18...+20

Полтава – +18...+20

Дніпро – +16...+18

Запоріжжя – +16...+18

Донецьк – +15...+17

Луганськ – +15...+17

Харків – +15...+17

Київ – +19...+21



Погода в Україні 4 червня / Карта Укргідрометцентру