Україну охопить рвучкий вітер: прогноз погоди на 4 листопада
Джерело:Укргідрметцентр
Погода в Україні у четвер, 4 листопада, буде дещо прохолодною. Все через сильний осінній вітер, який охопить більшість регіонів.
Майже у всіх областях буде хмарно з проясненнями. Лише на Заходні вдень можливий дощ. Зокрема, на Рівненщині, Волині, Львівщині та Закарпатті.
До речі В Україну суне антициклон з мокрим снігом і зливами
Прогноз синоптиків
Середня температура повітря становитиме +12...+14 градусів. Теплішу погоду обіцяють на Сході. Наприклад, на Одещині – +15...+17, а в окупованому Криму – +16...+18. У Закарпатській та Чернівецькій областях теж обіцяють +15...+17 градусів.
До слова, у південних та східних областях позначки термометрів і вночі показуватимуть не надто низьку температуру – +7...+9. Натомість ночі на Заході й Півночі – холодні. Там прогнозують +3...+5.
У Києві найхолодніше
Так, у столиці температура повітря у четвер буде найнижчою. Вдень – +11...+13, а вночі – +2...+4. Щоправда, буде сухо та сонячно. Опадів очікувати не варто.
Сильний вітер
Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що в Україні буде вітряно. Найсильніші пориви спостерігатимуться на Півночі, в західній частині та багатьох центральних областях.
Тому дуже уважно обирайте місце для паркування машини, уникайте погомоніти з сусідкою під красивим білбордом... Бо збільшення швидкості вітру лише на 1 метр за секунду відчутно знижує температуру повітря на 5 градусів,
– наголосила Діденко.
До слова, пориви вітру 3 листопада сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.
Погода в містах України
Ужгород – +15...+17
Львів – +14...+16
Івано-Франківськ – +14...+16
Тернопіль – +13...+15
Чернівці – +15...+17
Хмельницький – +13...+15
Луцьк – +12...+14
Рівне – +12...+14
Житомир – +12...+14
Вінниця – +14...+16
Одеса – +13...+15
Миколаїв – +13...+15
Херсон – +15...+17
Сімферополь – +16...+18
Кропивницький – +12...+14
Черкаси – +12...+14
Чернігів – +12...+14
Суми – +12...+14
Полтава – +12...+14
Дніпро – +12...+14
Запоріжжя – +13...+15
Донецьк – +13...+15
Луганськ – +13...+15
Харків – +12...+14
Київ – +11...+13
Погода на 4 листопада / Карта Укргідрометцентру
Текст поста Наталки Діденко:
У четвер в Україні буде вітряно.
Найсильніші пориви з півдня та південного сходу спостерігатимуться на Півночі України, в західній частині та багатьох центральних областях.
Тому дуже уважно обирайте місце для паркування машини, уникайте погомоніти з сусідкою під красивим білбордом із черговим рум'яним страждальцем за долю народу, глянцеві дороги та закутуйтесь щільніше. Бо збільшення швидкості вітру лише на 1 м/с відчутно знижує температуру повітря на 5 градусів.
Дощів завтра в більшості областей практично не буде, за винятком крайнього заходу України.
Температура повітря найвищою очікується у південній частині, чудові +14+19 градусів. Загалом в Україні буде не холодно, +10+15 градусів.