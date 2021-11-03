Україну охопить рвучкий вітер: прогноз погоди на 4 листопада

Погода в Україні у четвер, 4 листопада, буде дещо прохолодною. Все через сильний осінній вітер, який охопить більшість регіонів.

Майже у всіх областях буде хмарно з проясненнями. Лише на Заходні вдень можливий дощ. Зокрема, на Рівненщині, Волині, Львівщині та Закарпатті.

До речі В Україну суне антициклон з мокрим снігом і зливами

Прогноз синоптиків

Середня температура повітря становитиме +12...+14 градусів. Теплішу погоду обіцяють на Сході. Наприклад, на Одещині – +15...+17, а в окупованому Криму – +16...+18. У Закарпатській та Чернівецькій областях теж обіцяють +15...+17 градусів.

До слова, у південних та східних областях позначки термометрів і вночі показуватимуть не надто низьку температуру – +7...+9. Натомість ночі на Заході й Півночі – холодні. Там прогнозують +3...+5.

У Києві найхолодніше

Так, у столиці температура повітря у четвер буде найнижчою. Вдень – +11...+13, а вночі – +2...+4. Щоправда, буде сухо та сонячно. Опадів очікувати не варто.

Сильний вітер

Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що в Україні буде вітряно. Найсильніші пориви спостерігатимуться на Півночі, в західній частині та багатьох центральних областях.

Тому дуже уважно обирайте місце для паркування машини, уникайте погомоніти з сусідкою під красивим білбордом... Бо збільшення швидкості вітру лише на 1 метр за секунду відчутно знижує температуру повітря на 5 градусів,

– наголосила Діденко.

До слова, пориви вітру 3 листопада сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.

Погода в містах України

Ужгород – +15...+17

Львів – +14...+16

Івано-Франківськ – +14...+16

Тернопіль – +13...+15

Чернівці – +15...+17

Хмельницький – +13...+15

Луцьк – +12...+14

Рівне – +12...+14

Житомир – +12...+14

Вінниця – +14...+16

Одеса – +13...+15

Миколаїв – +13...+15

Херсон – +15...+17

Сімферополь – +16...+18

Кропивницький – +12...+14

Черкаси – +12...+14

Чернігів – +12...+14

Суми – +12...+14

Полтава – +12...+14

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +13...+15

Донецьк – +13...+15

Луганськ – +13...+15

Харків – +12...+14

Київ – +11...+13



Погода на 4 листопада / Карта Укргідрометцентру

Текст поста Наталки Діденко:

У четвер в Україні буде вітряно.

Найсильніші пориви з півдня та південного сходу спостерігатимуться на Півночі України, в західній частині та багатьох центральних областях.

Тому дуже уважно обирайте місце для паркування машини, уникайте погомоніти з сусідкою під красивим білбордом із черговим рум'яним страждальцем за долю народу, глянцеві дороги та закутуйтесь щільніше. Бо збільшення швидкості вітру лише на 1 м/с відчутно знижує температуру повітря на 5 градусів.

Дощів завтра в більшості областей практично не буде, за винятком крайнього заходу України.

Температура повітря найвищою очікується у південній частині, чудові +14+19 градусів. Загалом в Україні буде не холодно, +10+15 градусів.