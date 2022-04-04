Західні регіони засипатиме снігом: прогноз погоди на 5 квітня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у вівторок, 5 квітня, буде теплою, однак з великою кількістю опадів на Заході. Там, крім дощу, можливий також мокрий сніг.
Дощити може і на Півночі, а от в решті регіонів – сонячно та сухо.
Важливо На Драгобраті у Карпатах випало понад 2 метри снігу
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За словами синоптикині Наталки Діденко, холод з України нарешті відступає І хоча найближча ніч буде з морозом і білий колір на ранок ще вкриє машини, дахи й травичку, проте весна є весна.
5-го квітня максимальна температура повітря у більшості наших областей становитиме +5...+12 градусів, у південній частині – +10...+14 градусів. Характерною ознакою завтрашнього дня буде сильний вітер.
Дощ, місцями з мокрим снігом, очікується у західних та північних областях. На решті території України переважатиме суха погода. У Києві 5 квітня вночі ще буде холодно, 0...-3 градуси, а ось вдень потепліє до +8 градусів.
Погода у містах України 5 квітня
Ужгород – +8...+10
Львів – +7...+9
Івано-Франківськ – +7...+9
Тернопіль – +6...+8
Чернівці – +7...+9
Хмельницький – +7...+9
Луцьк – +6...+8
Рівне – +6...+8
Житомир – +5...+7
Вінниця – +11...+13
Одеса – +10...+12
Миколаїв – +12...+14
Херсон – +11...+13
Сімферополь – +10...+12
Кропивницький – +11...+13
Черкаси – +10...+12
Чернігів – +6...+8
Суми – +6...+8
Полтава – +9...+11
Дніпро – +10...+12
Запоріжжя – +9...+11
Донецьк – +7...+9
Луганськ – +7...+9
Харків – +7...+9
Київ – +6..+8
Прогноз погоди на 5 квітня / Карта Укргідрометцентру