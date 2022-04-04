Західні регіони засипатиме снігом: прогноз погоди на 5 квітня

Погода в Україні у вівторок, 5 квітня, буде теплою, однак з великою кількістю опадів на Заході. Там, крім дощу, можливий також мокрий сніг.

Дощити може і на Півночі, а от в решті регіонів – сонячно та сухо.

Важливо На Драгобраті у Карпатах випало понад 2 метри снігу

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами синоптикині Наталки Діденко, холод з України нарешті відступає І хоча найближча ніч буде з морозом і білий колір на ранок ще вкриє машини, дахи й травичку, проте весна є весна.

5-го квітня максимальна температура повітря у більшості наших областей становитиме +5...+12 градусів, у південній частині – +10...+14 градусів. Характерною ознакою завтрашнього дня буде сильний вітер.

Дощ, місцями з мокрим снігом, очікується у західних та північних областях. На решті території України переважатиме суха погода. У Києві 5 квітня вночі ще буде холодно, 0...-3 градуси, а ось вдень потепліє до +8 градусів.

Погода у містах України 5 квітня

Ужгород – +8...+10

Львів – +7...+9

Івано-Франківськ – +7...+9

Тернопіль – +6...+8

Чернівці – +7...+9

Хмельницький – +7...+9

Луцьк – +6...+8

Рівне – +6...+8

Житомир – +5...+7

Вінниця – +11...+13

Одеса – +10...+12

Миколаїв – +12...+14

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +10...+12

Кропивницький – +11...+13

Черкаси – +10...+12

Чернігів – +6...+8

Суми – +6...+8

Полтава – +9...+11

Дніпро – +10...+12

Запоріжжя – +9...+11

Донецьк – +7...+9

Луганськ – +7...+9

Харків – +7...+9

Київ – +6..+8



Прогноз погоди на 5 квітня / Карта Укргідрометцентру