У деяких областях до +14: прогноз погоди на 5 березня

У четвер, 5 березня, в Україні буде тепло, подекуди навіть дуже. Як-от на Закарпатті та Півдні.

Водночас уночі майже по всій країні буде близько нуля. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Який прогноз погоди на 5 березня?

Синоптики пояснили, що погоду буде зумовлювати поле підвищеного тиску, тому опадів не чекаємо. Лише на сході, вдень і на північному сході прогнозуємо невеликий сніг та дощ.

Зверніть увагу, що вночі у північних, Полтавській та Харківській областях на дорогах місцями ожеледиця. До нас поширюватиметься прохолодне повітря з північного заходу зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду, тому вночі розраховуємо на слабкий мінус, вдень на +4...+9, на Закарпатті та півдні країни до +14, найпрохолодніше на північному сході країни - там +1...+6,

– сказано в дописі.

Якою буде погода в Києві та області?

Тут хмарно з проясненнями, без опадів. По області вночі на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура по області вночі від +1 до -4, вдень +4...+9. У Києві вночі -1...-3, вдень +4...+6 градусів.

Є попередження про сніголавинну небезпеку

4 – 5 березня у зв'язку з відлигою на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека – 3 рівень.

Погода в обласних центрах

Київ +4...+6

Ужгород +11...+13

Львів +8...+10

Івано-Франківськ +8...+10

Тернопіль +7...+9

Чернівці +8...+10

Хмельницький +7...+9

Луцьк +7...+9

Рівне +7...+9

Житомир +7...+9

Вінниця +6...+8

Одеса +10...+12

Миколаїв +10...+12

Херсон +8...+10

Сімферополь +9...+11

Кропивницький +7...+9

Черкаси +6...+8

Чернігів +4...+6

Суми +3...+5

Полтава +3...+5

Дніпро +7...+9

Запоріжжя +7...+9

Донецьк +5...+7

Луганськ +3...+5

Харків +3...+5



Прогноз погоди в Україні на 5 березня / Укргідрометцентр

До речі, детальний прогноз погоди твого міста тепер у новому сервісі 24 Каналу. Дані оновлюються щодня.