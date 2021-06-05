Прогноз погоди на 6 червня: деяким областям пощастить на сонце, у решті регіонів – грози

У неділю, 6 червня, у всіх областях України стовпчики термометрів піднімуться вище позначки +20. Проте радісні прогнози синоптики підготували не для всіх: лише у кількох регіонах – сонячна погода, решту накриють грози та дощі.
Пощастить з бехмарним небом жителям Житомирщини, Черкащини, Рівненщини, а також Кіровоградської та Херсонської областей. На решті території прогнозують дощі, а часом і грози.
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Найтепліше буде на Закарпатті, тут повітря прогріється до +23...+25 градусів, попри це на території області дощитиме. Найпрохолодніше на Сході та Черкащині – +20...+22. Жителям решти регіонів варто розраховувати, що стовпчики термометрів піднімуться до +21...+23.
Щодо Києва, то метеорологи жителям та гостям столиці радять подбати про парасольки. Адже згідно з прогнозами, дощитиме, пориви вітру сягатимуть 7 – 12 метрів на секунду.
6 червня розраховуйте на періодичні дощі практично повсюди в Україні. Подекуди до дощів приєднається гроза та шквал. Температура повітря впродовж суботи – неділі обіцяє бути комфортною,
– написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
Прогноз погоди у містах України на неділю, 6 червня
Ужгород – +23...+25
Львів – +21...+23
Івано-Франківськ – +21...+23
Тернопіль – +21...+23
Чернівці – +21...+23
Хмельницький – +21...+23
Луцьк – +21...+23
Рівне – +21...+23
Житомир – +21...+23
Вінниця – +21..+23
Одеса – +21...+23
Миколаїв – +21...+23
Херсон – +21...+23
Сімферополь – +21...+23
Кропивницький – +21...+23
Черкаси – +20...+22
Чернігів – +21...+23
Суми – +20...+22
Полтава – +20...+22
Дніпро – +21...+23
Запоріжжя – +21...+23
Донецьк – +20...+22
Луганськ – +20...+22
Харків – +20...+22
Київ – +21...+23