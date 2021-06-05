Прогноз погоди на 6 червня: деяким областям пощастить на сонце, у решті регіонів – грози

5 червня 2021 , 12:36
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Джерело:

Укргідрометцентр

У неділю, 6 червня, у всіх областях України стовпчики термометрів піднімуться вище позначки +20. Проте радісні прогнози синоптики підготували не для всіх: лише у кількох регіонах – сонячна погода, решту накриють грози та дощі.

Пощастить з бехмарним небом жителям Житомирщини, Черкащини, Рівненщини, а також Кіровоградської та Херсонської областей. На решті території прогнозують дощі, а часом і грози.

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Найтепліше буде на Закарпатті, тут повітря прогріється до +23...+25 градусів, попри це на території області дощитиме. Найпрохолодніше на Сході та Черкащині – +20...+22. Жителям решти регіонів варто розраховувати, що стовпчики термометрів піднімуться до +21...+23.

Щодо Києва, то метеорологи жителям та гостям столиці радять подбати про парасольки. Адже згідно з прогнозами, дощитиме, пориви вітру сягатимуть 7 – 12 метрів на секунду.

6 червня розраховуйте на періодичні дощі практично повсюди в Україні. Подекуди до дощів приєднається гроза та шквал. Температура повітря впродовж суботи – неділі обіцяє бути комфортною,
– написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди у містах України на неділю, 6 червня

Ужгород – +23...+25

Львів – +21...+23

Івано-Франківськ – +21...+23

Тернопіль – +21...+23

Чернівці – +21...+23

Хмельницький – +21...+23

Луцьк – +21...+23

Рівне – +21...+23

Житомир – +21...+23

Вінниця – +21..+23

Одеса – +21...+23

Миколаїв – +21...+23

Херсон – +21...+23

Сімферополь – +21...+23

Кропивницький – +21...+23

Черкаси – +20...+22

Чернігів – +21...+23

Суми – +20...+22

Полтава – +20...+22

Дніпро – +21...+23

Запоріжжя – +21...+23

Донецьк – +20...+22

Луганськ – +20...+22

Харків – +20...+22

Київ – +21...+23

Прогноз погоди в Україні на 6 червня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Автор: Ірина Пундор