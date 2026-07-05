Грози та комфортні 25 градусів: де та яку погоду очікувати в Україні 6 липня

У понеділок, 6 липня, синоптики прогнозують для України теплу та місцями дощову погоду. Також частиною областей прокотиться сильний вітер.

Укргідрометцентр опублікував прогноз погоди на 6 липня. Відповідно до нього, по всій території України спостерігатиметься мінлива хмарність.

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Яка погода буде 6 липня?

У ніч проти 6 липня у західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях пройдуть короткочасні дощі та грози. Вдень в Україні також дощитиме місцями. Найбільше опадів очікується на північному сході.

Метереологи попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.

На більшість частині країни вітер буде західний і матиме швидкість 7 – 12 метрів за секунду. А ось у північній частині вдень – подекуди пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Середня температура вночі становитиме 11 – 16 градусів, на узбережжі морів вона буде більшою – 15 – 20 градусів.

Вдень синоптики обіцяють комфортні 20 – 25 градусів. На півдні та південному сході країни буде спекотніше. Там стовпчик термометра показуватиме 24 – 29 градусів тепла.

Яка буде температура в різних містах України?

Київ +21…+23;

Ужгород +23…+25;

Львів +19…+21;

Івано-Франківськ +21…+23;

Тернопіль +20…+22;

Чернівці +23…+25;

Хмельницький +20…+22;

Луцьк +19…+21;

Рівне +20…+22;

Житомир +20…+22;

Вінниця +20…+22;

Одеса +25…+27;

Миколаїв +26…+28;

Херсон +24…+26;

Сімферополь +23…+25;

Кропивницький +24…+26;

Черкаси +22…+24;

Чернігів +18…+20;

Суми +18…+20;

Полтава +19…+21;

Дніпро +23…+25;

Запоріжжя +24…+26;

Донецьк +24…+26;

Луганськ +24…+26;

Харків +21…+23.

Погода в Україні 6 липня 2026 року / Фото Укргідрометцентр

Зауважимо, що новий тиждень в Україні буде з короткочасними дощами та грозами. Опади можливі майже щодня в різних регіонах, але вони будуть локальними – в одному районі дощитиме, а в іншому буде сухо. Температура суттєво не зміниться: вночі очікується – 11 – 18 градусів, вдень – 21 – 28 градусів. Лише 8 липня на південному сході місцями потеплішає до 31 градуса.