В яких областях пройдуть помірні дощі та грози: прогноз погоди на 6 травня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода у понеділок, 6 травня, буде хмарною з проясненнями. У частині областей знову пройдуть дощі.
Так, де саме литиме, в яких областях також будуть грози, передає 24 Канал.
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В яких областях прогнозують дощі
У понеділок буде хмарно з проясненнями. Перед виходом з дому прихопіть з собою парасольку. Адже в західних, північних та в більшості центральних областей вночі подекуди пройдуть невеликі, вдень помірні короткочасні дощі, місцями грози. Тим часом на решті території буде без опадів.
Очікується, що вітер буде переважно південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, однак, вдень у західних та північних областях місцями пориви 15 – 18 метрів на секунду.
Вночі в Україні 8 – 13 тепла, вдень 20 – 25 градусів. Тільки у Карпатах і на узбережжі морів прохолодніше, – 14 – 19 градусів.
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Температура у великих містах
- Київ +22...+24
- Ужгород +21...+23
- Львів +24...+25
- Івано-Франківськ +22...+24
- Тернопіль +22...+24
- Чернівці +22...+24
- Хмельницький +22...+24
- Луцьк +22...+24
- Рівне +21...+23
- Житомир +22...+24
- Вінниця +23...+25
- Одеса +21...+23
- Миколаїв +21...+23
- Херсон +21...+23
- Сімферополь +20...+22
- Кропивницький +22...+24
- Черкаси +23...+25
- Чернігів +22...+24
- Суми +22...+24
- Полтава +23...+25
- Дніпро +23...+25
- Запоріжжя +21...+23
- Донецьк +22...+24
- Луганськ +22...+24
- Харків +22...+24