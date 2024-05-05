В яких областях пройдуть помірні дощі та грози: прогноз погоди на 6 травня

Погода у понеділок, 6 травня, буде хмарною з проясненнями. У частині областей знову пройдуть дощі.

Так, де саме литиме, в яких областях також будуть грози, передає 24 Канал.

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В яких областях прогнозують дощі

У понеділок буде хмарно з проясненнями. Перед виходом з дому прихопіть з собою парасольку. Адже в західних, північних та в більшості центральних областей вночі подекуди пройдуть невеликі, вдень помірні короткочасні дощі, місцями грози. Тим часом на решті території буде без опадів.

Очікується, що вітер буде переважно південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, однак, вдень у західних та північних областях місцями пориви 15 – 18 метрів на секунду.

Вночі в Україні 8 – 13 тепла, вдень 20 – 25 градусів. Тільки у Карпатах і на узбережжі морів прохолодніше, – 14 – 19 градусів.

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Погода на 6 травня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах