В Україні – сонячно та ані краплинки дощу: прогноз погоди на 6 вересня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні в понеділок, 6 вересня, буде сонячною та досить теплою. Синоптики обіцяють, що опадів не буде в жодній українській області.
Найтепліше, прогнозують метеорологи, буде у Криму, Херсонщині та на Закарпатті. Стовпчики термометрів піднімуться до +19...+21 градусів тепла.
Актуально Перший сніг в Україні може випасти вже в жовтні, – метеорологи
Найтепліше буде на Півдні
Лише трішки прохолодніше на Півдні – Одещині, Миколаївщині та на Запоріжжі. Тут повітря прогріється до +18...+20.
Найменше пощастить на тепло жителям та гостям Київської області та Києва. Їм 6 вересня доведеться одягнутись тепліше, адже на термометрах будуть показники – + 13…15 градусів.
Тим часом, у Одеській, Херсонській та Миколаївській області – надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Бабине літо – вже в Україні! Усі його ознаки – антициклон, нічне вихолодження, денне сонечко, літаюча павутинка (хто не бачив, зайдіть у ліс чи навіть найближчий гайок), тихий вітер або й штиль – все це вже прийшло,
– порадувала прогнозом синоптикиня Наталка Діденко.
Діденко зауважила, що найближчої ночі в більшості областей України очікується +1...+6 градусів, переважно на ґрунті заморозки. Захищені від цього поки що південні регіони та Закарпаття.
Погода у містах України 6 вересня
Ужгород – +19...+21
Львів – +16...+18
Івано-Франківськ – +15...+17
Тернопіль – +15...+17
Чернівці – +16...+18
Хмельницький – +15...+17
Луцьк – +15...+17
Рівне – +15...+17
Житомир – +15...+17
Вінниця – +16...+18
Одеса – +18...+20
Миколаїв – +18...+20
Херсон – +19...+21
Сімферополь – +19...+21
Кропивницький – +15...+17
Черкаси – +15...+17
Чернігів – +15...+17
Суми – +15...+17
Полтава – +15...+17
Дніпро – +16...+18
Запоріжжя – +18...+20
Донецьк – +16...+18
Луганськ – +16...+18
Харків – +15...+17
Київ – +13...+15
Текст публікації Наталки Діденко: