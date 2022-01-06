Без опадів, але з легкими морозами: прогноз погоди на 7 січня

Погода в Україні у п'ятницю, 7 січня, буде сухою та ясною. Уночі за Заході країни випаде сніг, а по всій іншій території опадів синоптики не прогнозують ні вдень, ні вночі.

Уночі стовпчики термометра опустяться від -7 до -1 градуса. Удень температура повітря буде ближчою до 0 градусів.

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Погода в регіонах

У більшості областей на Заході України вночі можливі опади у вигляді снігу та мороз від -7 до -2 градусів. День мине без опадів.

У Центрі, на Півдні, Півночі та Сході день мине сухо, здебільшого навіть з температурою вище 0 градусів. Однак по всій Україні 7 січня буде вітряно. Синоптики прогнозують вітер швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду.

У Києві ніч та день минуть без опадів. Температура повітря становитиме -1...+1 градус тепла.

Погода в містах

Ужгород – 0...+2

Львів – 0...+2

Івано-Франківськ – -1...+1

Тернопіль – -2...+0

Чернівці – -1...+1

Хмельницький – -2...+0

Луцьк – -2...0

Рівне – -2...0

Житомир – -2...0

Вінниця – -1...+1

Одеса – +2...+4

Миколаїв – +1...+3

Херсон – +1...+3

Сімферополь – +4...+6

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – -1...+1

Чернігів – -1...+1

Суми – -1...+1

Полтава – -1...+1

Дніпро – +1...+3

Запоріжжя – +1...+3

Донецьк – +1...+3

Луганськ – +1...+3

Харків – -1...+1

Київ – -1...+1



Погода в Україні 7 січня / Карта Укргідрометцентру