Грози та шквальний вітер: у двох областях попередили про погіршення погоди

У понеділок, 7 жовтня, у кількох областях очікується погіршення погоди. Синоптики попередили про небезпеку.

С️иноптики попереджають про грози у Кіровоградській та Полтавській областях. Очікують також шквали вітру.

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Що відомо про погіршення погоди

За інформацією Кіровоградського обласного центру з гідрометеорології, вдень 7 жовтня по місту Кропивницький та по Кіровоградській області очікується гроза. Також можливий значний дощ. мовиться про 15-49 міліметрів опадів.

У Кропивницькому та місцями по області шквал 15-20 метрів за секунду.

У Полтаві та Полтавській області діє попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Зокрема, синоптики передбачають, що день 7 жовтня очікуються грози. Там діє I рівень небезпечності, жовтий.

Уже почався другий тиждень жовтня. Втім, в Україні досі триває метеорологічне літо. Метеоролог прогнозував, що цього тижня в Україні очікується помірно тепла погода, з періодичними дощами, які подекуди супроводжуватимуться грозами. Вночі та вранці в деяких регіонах можливі тумани, втім, це характерне явище для середини осені.