Якою буде погода 8 березня, і чи будуть опади: синоптик розповів, що чекати
- 8 березня в Україні переважатиме погода без опадів, подекуди – з нічними морозами.
- У Києві вночі очікується від 0 до 2 градусів морозу, вдень буде до 8 градусів тепла.
Погода в Україні впродовж неділі, 8 березня, не супроводжуватиметься опадами через поле підвищеного атмосферного тиску. Але можливі нічні морози.
Таку інформацію розповів представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі УНІАН.
Яка погода буде 8 березня?
За словами Івана Семиліта, в Україні пануватиме підвищеного атмосферного тиску, яке розташовуватиметься у північно-західних областях, його центр буде зосереджений над Волинською та Рівненською областями.
Через прояснення протягом ночі можливі зниження до -6 градусів. Удень температура повітря становитиме від 5 до 11 градусів тепла, у західній частині пригріє до 14 градусів. На північному сході буде прохолодніше.
Там, за даними Укргідрометцентру, стовпчики термометрів показуватимуть від 2 до 8 градусів тепла. У Києві також переважатиме погода без опадів, Уночі буде від 0 до 2 градусів морозу, а вдень – до 8 градусів тепла.
Якщо дивитись по території області, то без опадів. Вночі – до 0...-5, а вдень – +5...+10,
– розповів синоптик.
Також зазначимо, що Наталія Птуха повідомляла NV, що ще 6 березня новий атмосферний фронт може принести незначні опади у вигляді мокрого снігу, який вдень буде з дощем. Винятком стане західна частина Україна.
Яким буде березень цього року?
Відомо, що березень є перехідним місяцем між зимою та весною, через що у цей період можливі погодні гойдалки. Наразі синоптична ситуація не передбачає снігопадів, проте повернення такого явища можливе.
Середньомісячна температура повітря, у березні 2026 року, згідно з прогнозами фахівців, не буде нижчою 0. У західних та деяких центральних і південних областях буде тепліше на 1,5 – 2,5 градуси за норму.
До слова, зазначимо, що перший тиждень березня в Україні переважатиме спокійна та стійка погода без значних опадів. Температурні показники очікуються вищим за кліматичну норму, особливо у деяких областях.