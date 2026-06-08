Потужні зливи та град: частину областей України накриє негода

У низці регіонів України 8 червня пройдуть потужні дощі. Синоптики також прогнозують град та сильні пориви вітру.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Де пройдуть дощі та град?

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області. У столиці 8 червня оголосили 1 рівень небезпечності через значні дощі.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– наголосили синоптики.

Негода також дістане і Лівобережжя країни. Дощі прогнозують на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині та у Дніпрі.



Жовтий рівень небезпечності у низці областей України / Карта Укргідрометцентру

Також у деяких регіонах можливий град, а вітер дутиме зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Водіям радять бути обережними на дорозі, а громадян уникати легких конструкцій.

Що ще відомо про погоду в Україні?

Найближчими днями в Україні збережеться нестійкий характер погоди, проте температурний фон поступово підвищуватиметься, тому наближається літнє тепло. Попри це, аномально спекотних значень чекати не варто.

Надалі температурний фон суттєво не змінюватиметься. Температура повітря у нічні години становитиме від 10 до 17 градусів тепла, а вдень коливатиметься від 20 до 27 градусів тепла.

Перший тиждень літа в Україні завершився теплою погодою з комфортними температурами, проте атмосферний фронт із заходу приніс дощі та грози, які поступово охопили значну частину території країни.