Прогноз погоди на 8 серпня: дощі та грози нарешті відступають

Погода в Україні у неділю, 8 серпня, буде теплою та сонячною. Дощі та грози нарешті відступлять та дозволять українцям насолодитися трохи спекотним літом.

Найтепліше буде на сході ат у частині південних регіонах. Там стовпчики термометрів покажуть до +33 градусів.

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На Західній Україні хмарна погода протримається недовго. Вже ввчері небо буде ясним, опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме +28...+30 градусів. На Східній Україні буде значно тепліше – +31...+33 градуси. Невеличкі опади можливі лише зранку, але суттєвих незручностей вони не мають наробити.

У північних регіонах небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів синоптики не прогнозують. Повітря там прогріється до +27...+29 градусів. На півдні ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка триматиметься в регіонах до самого вечора. Стовпчики термометрів там покажуть +31...+33 градуси.

У Києві день обіцяє бути ясним, без опадів. Легкий вітерець буде трохи охолоджувати у +27...+29 градусів.

Прогноз погоди у містах України на 8 серпня

Ужгород – +29...+31

Львів – +28...+30

Івано-Франківськ – +28...+30

Тернопіль – +27...+29

Чернівці – +28...+30

Хмельницький – +27...+29

Луцьк – +28...+30

Рівне – +28...+30

Житомир – +27...+29

Вінниця – +27...+29

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +31...+33

Сімферополь – +31...+33

Кропивницький – +27...+29

Черкаси – +27...+29

Чернігів – +26...+28

Суми – +27...+29

Полтава – +27...+29

Дніпро – +28...+30

Запоріжжя – +31...+33

Донецьк – +31...+33

Луганськ – +31...+33

Харків – +31...+33

Київ – +27...+29



Погода в Україні 8 серпня / Дані Укргідрометцентру