Прогноз погоди на 8 серпня: дощі та грози нарешті відступають
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у неділю, 8 серпня, буде теплою та сонячною. Дощі та грози нарешті відступлять та дозволять українцям насолодитися трохи спекотним літом.
Найтепліше буде на сході ат у частині південних регіонах. Там стовпчики термометрів покажуть до +33 градусів.
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На Західній Україні хмарна погода протримається недовго. Вже ввчері небо буде ясним, опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме +28...+30 градусів. На Східній Україні буде значно тепліше – +31...+33 градуси. Невеличкі опади можливі лише зранку, але суттєвих незручностей вони не мають наробити.
У північних регіонах небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів синоптики не прогнозують. Повітря там прогріється до +27...+29 градусів. На півдні ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка триматиметься в регіонах до самого вечора. Стовпчики термометрів там покажуть +31...+33 градуси.
У Києві день обіцяє бути ясним, без опадів. Легкий вітерець буде трохи охолоджувати у +27...+29 градусів.
Прогноз погоди у містах України на 8 серпня
Ужгород – +29...+31
Львів – +28...+30
Івано-Франківськ – +28...+30
Тернопіль – +27...+29
Чернівці – +28...+30
Хмельницький – +27...+29
Луцьк – +28...+30
Рівне – +28...+30
Житомир – +27...+29
Вінниця – +27...+29
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +31...+33
Сімферополь – +31...+33
Кропивницький – +27...+29
Черкаси – +27...+29
Чернігів – +26...+28
Суми – +27...+29
Полтава – +27...+29
Дніпро – +28...+30
Запоріжжя – +31...+33
Донецьк – +31...+33
Луганськ – +31...+33
Харків – +31...+33
Київ – +27...+29