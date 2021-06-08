Прогноз погоди на 9 червня: литимуть дощі, місцями прогнозують грози та град

Погода в Україні у середу, 9 червня, й надалі буде дощовою, але теплою. Опади та грози прогнозують по всій території. Повітря у середньому прогріється до +22...+26 градусів.

Дощі наразі не планують залишати Україну, щедро поливаючи землі кожної області.

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Погода у регіонах

Попри опади, 9 червня в Україні буде доволі тепло. На Заході та Півночі стовпчики термометрів сягатимуть +23...+26 градусів, на Півдні буде +23...+25 градусів, на Сході очікують трохи свіжішу погоду – +22...+24 градуси.

Дощі прогнозують у всіх областях, місцями можливі грози та навіть град.

Вітер майже скрізь дутиме північно-західний, розганятиметься до 5 – 10 метрів за секунду. Однак в окремих регіонах можливі шквали – до 15 – 20 метрів за секунду.

У Києві температура повітря становитиме +23...+25 градусів, очікують дощ, місцями грози.

Прогноз погоди у містах України на середу, 9 червня:

Ужгород – +24...+26

Львів – +24...+26

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +24...+26

Рівне – +24...+26

Житомир – +23...+25

Вінниця – +23...+25

Одеса – +23...+25

Миколаїв – +23...+25

Херсон – +23...+25

Сімферополь – +23...+25

Кропивницький – +23...+25

Черкаси – +23...+25

Чернігів – +23...+25

Суми – +22...+24

Полтава – +22...+24

Дніпро – +22...+24

Запоріжжя – +22...+24

Донецьк – +22...+24

Луганськ – +22...+24

Харків – +22...+24

Київ – +23...+25



Прогноз погоди на 9 червня / Фото Укргідрометцентру