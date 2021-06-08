Прогноз погоди на 9 червня: литимуть дощі, місцями прогнозують грози та град

Погода в Україні у середу, 9 червня, й надалі буде дощовою, але теплою. Опади та грози прогнозують по всій території. Повітря у середньому прогріється до +22...+26 градусів.
Дощі наразі не планують залишати Україну, щедро поливаючи землі кожної області.
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Погода у регіонах
Попри опади, 9 червня в Україні буде доволі тепло. На Заході та Півночі стовпчики термометрів сягатимуть +23...+26 градусів, на Півдні буде +23...+25 градусів, на Сході очікують трохи свіжішу погоду – +22...+24 градуси.
Дощі прогнозують у всіх областях, місцями можливі грози та навіть град.
Вітер майже скрізь дутиме північно-західний, розганятиметься до 5 – 10 метрів за секунду. Однак в окремих регіонах можливі шквали – до 15 – 20 метрів за секунду.
У Києві температура повітря становитиме +23...+25 градусів, очікують дощ, місцями грози.
Прогноз погоди у містах України на середу, 9 червня:
Ужгород – +24...+26
Львів – +24...+26
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +23...+25
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +24...+26
Рівне – +24...+26
Житомир – +23...+25
Вінниця – +23...+25
Одеса – +23...+25
Миколаїв – +23...+25
Херсон – +23...+25
Сімферополь – +23...+25
Кропивницький – +23...+25
Черкаси – +23...+25
Чернігів – +23...+25
Суми – +22...+24
Полтава – +22...+24
Дніпро – +22...+24
Запоріжжя – +22...+24
Донецьк – +22...+24
Луганськ – +22...+24
Харків – +22...+24
Київ – +23...+25