Прогноз погоди на 9 квітня: нарешті без дощу та снігу, в Україні до +12

У п'ятницю, 9 квітня, Україну врешті покинуть опади. Максимальна температура повітря сягатиме +12 градусів.
Джерело:Укргідрометцентр
Найтепліше буде традиційно на Півдні. У Миколаївській та Одеській областях – до +12 градусів, на Херсонщині та в окупованому Криму – до +11.
Зверніть увагу Карпатські вершини замело снігом: температура опустилася до -17
Потепліє й на Півночі. Там денна температура повітря коливатимуться у межах +8...+10 градусів. У центральних регіонах – схожа ситуація, але трохи тепліше.
Дощі та мокрий сніг нарешті покинуть Захід. На Закарпатті, Буковині та у Вінницькій області температура підніметься до +11 градусів. в інших регіонах – трохи холодніше
Мешканцям Сходу також слід приготуватися до незначного потепління. У всіх регіонах температура зберігатиметься на рівні +8...+10 градусів. Втім, буде хмарною
У Києві в п'ятницю буде сухо та тепло – до +10 градусів. Небо протягом усього дня буде ясним. Опадів у столиці не передбачається.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко підкреслила, що протягом найближчих вихідних температура повітря підніметься аж до +13...+17 градусів.
Так що у п'ятницю, 9 квітня, якраз буде час адаптуватися від нещодавнього снігу до сонця справжнього квітневого тепла,
– наголосила вона.
"Антициклон зумовить у п'ятницю в Україні суху сонячну погоду, лише найближчої ночі на Приазов'ї очікується невеликий дощ", – додала експертка.
Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 9 квітня
Ужгород – +9...+11
Львів – +9...+11
Івано-Франківськ – +8...+10
Тернопіль – +8...+10
Чернівці – +9...+11
Хмельницький – +8...+10
Луцьк – +8...+10
Рівне – +8...+10
Житомир – +9...+11
Вінниця – +9...+11
Одеса – +10...+12
Миколаїв – +10...+12
Херсон – +9...+11
Сімферополь – +9...+11
Кропивницький – +9...+11
Черкаси – +8...+10
Чернігів – +8...+10
Суми – +8...+10
Полтава – +8...+10
Дніпро – +9...+11
Запоріжжя – +9...+11
Донецьк – +8...+10
Луганськ – +8...+10
Харків – +8...+10
Київ – +9...+11
Прогноз погоди на 9 квітня / Карта Укргідрометцентру