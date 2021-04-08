Прогноз погоди на 9 квітня: нарешті без дощу та снігу, в Україні до +12

У п'ятницю, 9 квітня, Україну врешті покинуть опади. Максимальна температура повітря сягатиме +12 градусів.

Найтепліше буде традиційно на Півдні. У Миколаївській та Одеській областях – до +12 градусів, на Херсонщині та в окупованому Криму – до +11.

Зверніть увагу Карпатські вершини замело снігом: температура опустилася до -17

Потепліє й на Півночі. Там денна температура повітря коливатимуться у межах +8...+10 градусів. У центральних регіонах – схожа ситуація, але трохи тепліше.

Дощі та мокрий сніг нарешті покинуть Захід. На Закарпатті, Буковині та у Вінницькій області температура підніметься до +11 градусів. в інших регіонах – трохи холодніше

Мешканцям Сходу також слід приготуватися до незначного потепління. У всіх регіонах температура зберігатиметься на рівні +8...+10 градусів. Втім, буде хмарною

У Києві в п'ятницю буде сухо та тепло – до +10 градусів. Небо протягом усього дня буде ясним. Опадів у столиці не передбачається.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко підкреслила, що протягом найближчих вихідних температура повітря підніметься аж до +13...+17 градусів.

Так що у п'ятницю, 9 квітня, якраз буде час адаптуватися від нещодавнього снігу до сонця справжнього квітневого тепла,

– наголосила вона.

"Антициклон зумовить у п'ятницю в Україні суху сонячну погоду, лише найближчої ночі на Приазов'ї очікується невеликий дощ", – додала експертка.

Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 9 квітня

Ужгород – +9...+11

Львів – +9...+11

Івано-Франківськ – +8...+10

Тернопіль – +8...+10

Чернівці – +9...+11

Хмельницький – +8...+10

Луцьк – +8...+10

Рівне – +8...+10

Житомир – +9...+11

Вінниця – +9...+11

Одеса – +10...+12

Миколаїв – +10...+12

Херсон – +9...+11

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – +9...+11

Черкаси – +8...+10

Чернігів – +8...+10

Суми – +8...+10

Полтава – +8...+10

Дніпро – +9...+11

Запоріжжя – +9...+11

Донецьк – +8...+10

Луганськ – +8...+10

Харків – +8...+10

Київ – +9...+11



Прогноз погоди на 9 квітня / Карта Укргідрометцентру