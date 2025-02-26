Якою буде погода у березні 2025: прогноз на перший місяць весни в Україні

У березні середня місячна температура може перевищити норму. Також очікується дефіцит опадів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Зверніть увагу Чи будуть ще сильні морози, коли нарешті потепліє і настане весна: інтерв'ю про погоду в Україні

Погода на березень

За прогнозом синоптиків, у березні середня місячна температура повітря в Україні передбачається +1 – +7 градусів. Це на 1 – 1,5 градуса вище за норму.

Тим часом місячна кількість опадів очікується в межах 22 – 42 міліметрів, у Карпатах подекуди 50 – 74 міліметри. Це менше за норму.

Читайте також Погода на початок березня: чи буде аномальне потепління вже в перші дні весни

До речі, в інтерв'ю 24 Каналу представниця Укргідрометцентру розповідала, що березень – перехідний місяць, тож можливі як прояви зимової погоди, так і доволі висока температура.

Поки що в нас зберігається тенденція, що перші дні березня будуть з плюсами, більше з погодою, направленою на весняну,

– зазначила Наталія Птуха.

Цікаво, що абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували у березні за всю історію метеорологічних спостережень в Україні, -20 – -37 градусів, на Півдні й Закарпатті -10 – -27.

Абсолютний максимум +19 – +29 градусів. У Карпатах +14 – +14. Середня місячна кількість опадів складає 26 – 51 міліметрів, на Закарпатті й у гірських районах подекуди 56 – 106 міліметрів, а на високогір'ї Карпат навіть до 135 міліметрів.

Читайте також Чи може весна бути прохолоднішою через аномально теплу зиму

Зауважимо, Наталія Птуха також розповіла, що метеорологічна весна в Україні настає, коли відбувається стійкий перехід середньодобової температури через 0 градусів. Він має тривати не менше ніж 3 – 5 днів. Поки що це не очікується, адже на початку березня вночі ще залишаються "мінуси".