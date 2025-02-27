Сильні морози в Україні: яку найнижчу температуру фіксували в березні

Березень – перехідний місяць, що може поєднувати як прояви зимової погоди, так і вже доволі високі температурні показники.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Погода на березень в Україні

Цієї зими на метеостанціях не зафіксували зниження температури аж до -30 градусів. Найпрохолоднішими були останні вихідні лютого, 22 і 23 числа. Синоптики прогнозували до -23 градусів. Втім, далі морози послабилися, а в частині областей, зокрема, на Заході, удень вже пригріло до +7 градусів.

Наталія Птуха розповідала, що останні дні лютого й перші березня будуть з підвищенням температурних показників. Особливо це відчуватиметься в денні години.

В Укргідрометцентрі прогнозували, що середня місячна темпера в березні передбачається +1 – +7 градусів, що на 1 – 1,5 градуса вище за норму. Окрім того, синоптики оприлюднили кліматичну характеристику березня.

Абсолютний мінімум температури повітря -20 – -37 градусів, на Закарпатті та у південній частині країни -10 – -27 градусів,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Важливо! Йдеться про найнижчу температуру, яку фіксували у березні за всю історію метеоспостережень. Цікаво, що абсолютний максимум сягає +19 – +29 градусів, у Карпатах +14 – +16.

Втім, таких сильні морози у березні 2025 року наразі не очікуються. За прогнозом синоптиків, 1 березня вночі -1 – -6 градусів, удень 0 – +5, на Закарпатті +5 – +9. Однак, на Сході вночі -7 – -12, вдень 0 – -5 градусів.

До речі, в Україні найнижчі температури зазвичай у східних областях. Наталія Птуха пояснила, чому саме.

"Вони більше вглиб континенту, і туди ці повітряні маси з Атлантики трохи пізніше доходять або можуть навіть десь затримуватися, якщо на східну територію впливає поле високого тиску, і воно блокує процеси із заходу", – зазначила синоптикиня.