Якою буде погода на початку березня, і коли прийде тепло в Україну

До України наближається потепління з початком нового тижня. Внаслідок цього погодні умови зміняться, можливе навіть посилення вітру та опади.

Таку інформацію повідомив синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу".

Яка погода прийде в Україні незабаром?

За словами фахівця, вже з понеділка до України надходитиме тепле повітря атлантичного походження, що спричинить зміни погодних умов, зокрема, ймовірно, посилиться вітер, коливатиметься атмосферний тиск та будуть опади.

Згідно з його прогнозами, протягом 23 – 26 погода на території всієї України буде вологою та нестійкою. Можливі опади у вигляді снігу та мокрого снігу, а також дощ. Водночас прогнозують туман та виникнення ожеледиці на дорогах.

Впродовж цих днів температура повітря у нічні години коливатиметься в межах від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла, протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до 6 градусів тепла. У деяких регіонах буде тепліше.

Так, у західних та Одеській областях до 26 – 28 лютого температурні показники піднімуться і будуть в межах від 8 до 14 градусів тепла. Попри такий оптимістичний сценарій, трохи прохолодно ще буде на півночі Лівобережжя.

Ігор Кібальчич додав, що у перші дні березня погода по Україні буде теплою. Але таке потепління спричинить активне танення снігу, що, ймовірно, призведе до підвищення рівня води в річках та підтоплення низьких ділянок.

