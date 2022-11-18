Неймовірно: у Карпатах випало понад метр снігу

18 листопада у Карпатах випало багато снігу. Рятувальники закликали утриматися від походів у високогір'я.

Наразі у Карпатах ускладнені погодні умови. Про це заявив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

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У Карпатах випало понад метр снігу

18 листопада на горі Піп Іван у Карпатах випало від 40 до 60 сантиметрів снігу, на схилах – понад метр.

На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена, падає сніг. Вітер західний, 11-12 м/с, температура повітря – -4 градусів,

– зазначили рятувальники.



У Карпатах випало багато снігу / фото Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Зауважимо, що також рятувальники закликали утриматися від походів у високогір'я.

Після снігів і морозів в Україні ще буде потепління

Потепління накриє Україну з початку наступного тижня, 22 листопада. До речі, синоптикиня Наталка Діденко закликала українців не лякатися холодної погоди, адже це нормальна сезонна програма для нашого помірно-континентального клімату.

Нагадаємо, за даними синоптичного ресурсу Gismeteo, у перший місяць зими в Україні буде багато снігу. У Києві він падатиме практично кожен день до кінця грудня. З 20-х чисел місяця вдарять сильні морози – температура повітря опуститься до -14 градусів вдень та -18 градусів уночі.

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