До гірських рятувальників у Карпатах завітала куниця: фото із засніженої вершини

В українських Карпатах на горі Піп Іван помітили цікавого гостя. Так, на вершину завітала куниця.

Про це повідомили у ДСНС України. Нині на горі Піп Іван справжня зимова атмосфера.

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На Піп Іван завітала куниця

Рятувальники опублікували фото зимової погоди на горі Піп Іван. На іншому кадрі можна побачити, як на вершині опинилася куниця.

Ось така зимова атмосфера нині на горі Піп Іван. І такі гості забігають привітатися до наших хлопців,

– написали рятувальники.



На горі Піп Іван справжня зимова погода / фото ДСНС України



Куниця опинилася на горі Піп Іван / фото ДСНС України

Рятувальники зазначили, якщо для куниці ця погода нестрашна, то любителям гірського відпочинку краще не вирушати у мандрівки. Особливо, зважаючи, що 27 грудня на Прикарпатті пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, а на високогір'ї Карпат 25-30 м/с – I рівень небезпеки, жовтий.

Прогноз погоди в Україні на 27 грудня

Погода в Україні 27 грудня буде переважно теплою, а майже над усією державою литимуть дощі. Без опадів не залишиться жодна з областей.

Так, сніжитиме у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Там йтиме мокрий сніг, однак температура не опуститься позначки нижче нуля.

У інших областях синоптики прогнозують дощі, а також похмуру погоду над усією Україною. Загалом температура в Україні коливатиметься від -2 градусів вночі до + 9 удень.