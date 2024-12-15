У Карпатах температура опустилася до -13 градусів

Ранок 15 грудня на Піп Івані Чорногірському приніс хмари, туман та сильний вітер. Температура повітря опустилася до -13 градусів.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Гірські рятувальники Прикарпаття". Зранку на горі Піп Іван панують суворі погодні умови.

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Сувора погода в Карпатах

Станом на 08:35 15 грудня 2024 року на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман і обмежена видимість. Вітер північно-західного напрямку сягає 13 метрів на секунду. Температура повітря тримається на позначці -13 градусів.

Через низьку температуру, сильний вітер та обмежену видимість перебування в горах є небезпечним. Рятувальники нагадують про важливість дотримання правил безпеки, ретельної підготовки перед сходженням та відстеження актуальних прогнозів погоди.

За прогнозами синоптиків, у Карпатах найближчими днями можливі подальші опади, а температура залишатиметься низькою.

Туристів закликають бути уважними та обережними, уникати небезпечних маршрутів і в разі погіршення погодних умов повертатися в безпечні місця.