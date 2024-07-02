На Київ суне негода: там прогнозують грозу
Джерело:КМДА
У найближчі 3 години зі збереженням до кінця доби вівторка, 2 липня, в Києві очікується гроза.
Про це повідомляють у Київській міській державній адміністрації (КМДА) в телеграм-каналі.
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На Київ насувається гроза
У КМДА з посиланням на Укргідрометцентр повідомили, що в столиці найближчі три години зі збереженням до кінця доби 2 липня очікується гроза.
При цьому синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна та не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері,
– йдеться у повідомленні.
Також у КМДА нагадали, куди звертатися у разі надзвичайних ситуацій під час негоди.
- При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419.
- Якщо впало дерево чи зламалися гілки - телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.
- Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).
- При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.
- При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 0503873542 (телефон ЦОДР).
Там вказали про І рівень небезпечності, який позначається жовтим кольором, що означає потенційно небезпечні метеорологічні явища. Це стосується погодних умов, які можуть завдати певних незручностей для жителі, а також вплинути на роботу інфраструктури та довкілля.