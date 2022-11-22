У Києві розгулялась негода: повалило понад сотню дерев

21 та 22 листопада Київ атакувала негода. Внаслідок цього у столиці повалило багато дерев.

Майже півсотні повалених дерев та гілок уже прибрали рятувальники. Міські служби продовжують роботу.

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Що негода накоїла у столиці

Протягом 21 – 22 листопада комунальна аварійно-рятувальна служба здійснила 18 виїздів на прибирання дерев, повалених негодою, ще понад 30 – прибрали "зеленбудівці".

Загалом унаслідок крижаного дощу у столиці зламано 120 дерев та ще близько 100 пошкоджено.

У КМДА зазначили, що найбільше ушкоджених дерев виявили на зелених зонах Шевченківського району: 16 повалених і 48 пошкоджених.

У Київ прийшла негода / фото КМДА

Ліквідація наслідків негоди триває. Рятувальники закликають мешканців бути обачливими, а водіїв просять не паркувати авто в недозволених місцях, а також під деревами.

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При падінні дерев чи гілок, травмуванні людей слід інформувати екстрені служби: 101 або 103. Телефон "Київської служби порятунку": 044-430-37-13.

Протягом ночі і вранці 21 листопада вулиці чистили та обробляли протиожеледними засобами. Також були задіяні 147 працівників у складі 26 бригад з ручного прибирання, які очищали зупинки громадського транспорту, вузькі тротуари та сходи.

Також сніг прибирали майже 2 600 працівників та було задіяно понад 30 одиниць техніки керуючих компаній.

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