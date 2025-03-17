У Києві приспустили найбільший прапор країни: що сталося

У Києві найближчим часом очікується негода. Через це в столиці тимчасово приспустили найбільший прапор України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис КМДА.

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У Києві приспустили найбільший прапор України

Ввечері 17 березня в КМДА повідомили, що в столиці через прогнозовану негоду тимчасово приспустили найбільший прапор країни



"За інформацією КО "Київзеленбуд", аби вберегти полотнище від пошкоджень, прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов", – додали там.

В КМДА також нагадали, що висота флагштока майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

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Зауважимо, що сьогодні вдень попри календарну весну, у Києві пішов сніг. "Зиму посеред весни" помітили в окремих районах міста. Місцями через опади видимість на вулицях міста була обмеженою.