У Києві невдовзі потепліє, а потім різко вдарять морози й випаде сніг

Погода надумала вразити киян своїми контрастами. З 12 грудня у столицю прийде потепління, а з 16 грудня – вдарять морози.

Як погода дивуватиме киян

До температурних "карусель" залишилося ще 2 тижні. Впродовж цього часу синоптики обіцяють у столиці снігопади та незначні морози до -1 градуса.

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Тиждень з 12 грудня розпочнеться з контрастів. Стовпчики термометрів у понеділок покажуть +6 градусів, а сніг чергуватиметься з дощем. Наступного дня повітря прогріється аж до +10 градусів. Снігу вже не буде, лише дощі.

Знову засніжить з 15 грудня. Денна температура повітря ще буде високою – +8 градусів, а от вночі вже опуститься до 0 градусів. 16 листопада стовпчики термометрів впадуть до позначки 0 градусів вдень. Вночі вдарять морози – -2 градуси.



У Києві після потепління різко вдарять морози / Фото Gismeteo

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Чи буде грудень в Україні дуже холодним

В Укргідрометцентрі повідомили, що середня температура грудня в Україні коливатиметься у межах -3...+2 градусів. Це буде вище за норму для мешканців Заходу України, а також Вінницької, Житомирської та Київської областей.

Місячна кількість опадів відповідатиме нормі, то ж якихось потужних снігопадів у перший місяць зими не буде.