Київ та область попереджають про сильний вітер

Синоптики у суботу, 2 листопада, прогнозують в Україні сильний вітер. Зокрема, про небезпечні метеорологічні явища попереджають Київ та Київську область.

Там оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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На Київщині очікують пориви до 20 метрів за секунду

2 листопада очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.

У КМДА надали рекомендації, як поводитися під час сильного вітру.

Зокрема, потрібно ️щільно зачинити вікна та прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні. ️

У разі потреби варто сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

Також рекомендується триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автомобілі.

️Якою буде погода у Києві та області 2 листопада

У суботу у регіоні буде хмарно з проясненнями.

Також очікується невеликий дощ.

Температура вночі та вдень буде 5 – 10 градусів тепла; а у Києві вночі та вдень 8 – 10.

Прогноз погоди на 2 листопада / Фото Укргідрометцентру