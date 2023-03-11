На Київ та область суне негода: можуть бути проблеми зі світлом

Уночі 12 березня у Києві та Київській області очікують сильний штормовий вітер. Через це в регіоні оголосили І (жовтий) рівень небезпеки.

Про негоду попереджають синоптики, Київська міська військова адміністрація та Київська ОВА. Пориви вітру можуть сягати до 15 – 20 метрів на секунду.

Зверніть увагу Штормове попередження по всій країні: прогноз погоди на 12 березня

Правила безпеки під час сильного вітру

У Київській ОВА попередили, що негода може призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

У КМВА громадянам нагадали основні правила безпеки під час сильного вітру. Зокрема:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру треба сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

також варто уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Також мешканцям столиці нагадали, що якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" за телефонним номером (044) 272-40-18.

Укргідрометцентр оголосив по всій Україні штормове попередження на 12 березня через сильний вітер. Пориви вітру до 15 – 20 метрів на секунду очікують у всіх регіонах країни.