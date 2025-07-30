Несприятливі погодні умови не покидають деякі українські регіони. Так, погіршення погоди очікується у Києві та області.

На середу, 30 липня, для столичного регіону оголосили І рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 30 липня на Київщині?

У Києві та області 30 липня буде хмарно з проясненнями️.

Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Стовпчики термометрів показуватимуть вдень 20 – 25 градусів тепла в області та 21 – 23 – у Києві.

Водночас синоптики дали попередження про небезпечні метеорологічні явища по регіону. Прогнозується значний дощ та гроза.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– зауважують в Укргідрометцентрі.

До слова, цього дня через дощі, грози, град та шквали жовтий рівень небезпеки також оголошено у Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській і Дніпропетровській областях.