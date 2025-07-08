Гроза у Києві та області: оголошено жовтий рівень небезпечності

У Києві та Київській області оголосили жовтий рівень небезпечності через грозу, що триватиме до кінця дня 8 липня. Погодні умови можуть ускладнити роботу комунальних служб і транспортного руху.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр. Синоптики попереджають про грозу, яка розпочнеться вже найближчої години і триватиме до кінця дня 8 липня на території Києва та Київської області.

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У Києві та області очікують грозу

Оголошено I рівень небезпечності – жовтий.

Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також створити проблеми для руху транспорту. Фахівці радять під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркуватися поруч із ними.

У разі підтоплення доріг або тротуарів звертайтесь до диспетчерської КК "Київавтодор" за номером 044 284 74 19.

Якщо повалило дерево чи зламалися гілки – телефонуйте в аварійно-диспетчерську службу КО "Київзеленбуд": 044 272 40 18.

У разі загрози життю від падіння дерев і гілок необхідно звертатися до рятувальників за номерами 101 або 044 430 37 13 (телефон КАРС). При травмах негайно телефонуйте за номером 103.

Проблеми зі світлофорами або дорожніми знаками слід повідомляти за номером 050 387 35 42 (телефон ЦОДР).