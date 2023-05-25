На Київ суне потужна гроза: синоптики закликали не панікувати

Жителі Києва та Київщині можуть почути гучні звуки 25 травня. Однак панікувати не треба – це лише гроза.

Так, погода у столиці різко погіршиться. Київ та область накриє злива.

Важливо Грози та дощі не вщухатимуть: прогноз погоди в Україні на 25 травня

На столицю суне потужна гроза

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на Київщині. Так, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 25 травня прогнозують грозу.

Також триматиметься І рівень небезпечності – жовтий.

Будьте уважні та обережні!

– наголосили синоптики.

До речі, фахівці нагадують, що під час грози слід щільно закривати вікна в будинках, на вулиці триматися подалі від дерев, рекламних щитів, ліній електропередач та інших опор.

Поради для киян під час негоди

У разі підтоплень проїжджої частини чи тротуарів звертайтесь до диспетчерської "Київавтодору": 0442847419.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 0442724018; 0444834045; 0443835859; 0672304238; 0949282859.

Також при падінні дерев чи гілок можна викликати рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС). При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

Що не можна робити на вулиці під час грози

У жодному випадку не паркуйте автомобіль під деревами або високими конструкціями. Також не ховайтеся від зливи під деревами, оскільки вони теж притягують блискавки.

Якщо у вас із собою є парасолька, в жодному випадку не розкривайте її, адже металеві прути притягують розряди. Краще намокнути, ніж бути враженим струмом.

Не користуйтеся будь-якими електричними приладами й не телефонуйте з мобільного телефона.

Краще повимикайте будь-які електричні прилади, оскільки вони немов приймачі для блискавок.

Під час грози не можна купатися у водоймах. Якщо ви перебуваєте на човні й бачите, що наближається негода, намагайтеся якнайшвидше дістатись до берега.



Як вберегтися від блискавки / Інфографіка 24 Каналу