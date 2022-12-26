Київ накрив справжнісінький снігопад: казкові кадри зі столиці

Сьогодні у Києві почався снігопад. Місцеві жителі радо публікують фото та відео засніженої столиці, а комунальники приступають до роботи.

За прогнозами синоптиків, сніг буде йти до 00:00. Комунальники вже підготували спецтехніку і чекають, поки на вулицях стане менше машин.

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Київ засніжило

У Києві падає красивий лапатий сніг й продовжуватиме падати найближчі кілька годин. Це ідеальний час, щоб прогулятися столичними вулицями.

У місті почалась обробка вулиць

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що у столиці йде сніг і дорожники розпочали превентивну обробку вулиць протиожеледними засобами.

Вночі, коли дороги будуть вільними, комунальники планують залучити до роботи 276 одиниць спецтехніки. В залежності від інтенсивності опадів кількість снігоприбиральної техніки коригуватимуть.

Проноз погоди у Києві на завтра

Нині, 26 грудня, у Києві протягом усього дня небо було вкрите хмарами. Опадів не було, а ввечері пішов лапатий сніг.

27 грудня в столиці погода буде похмурою. Синоптики прогнозують, що вночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшати. Удень він знову посилиться, проте до вечора повинен припинитися.