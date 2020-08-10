Синоптики прогнозують у Києві грозу та зливи, можливий град. Крім того, пориви вітру сягатимуть до 24 метрів за секунду.

У Києві очікують погіршення погодних умов, про це повідомили в телеграмі КМДА.

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У столиці прогнозують грозу та зливи, можливий град,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, очікують сильні пориви вітру: 18 – 24 метри за секунду.

Гідрослужба КК "Київавтодор" працює у посиленому режимі. На місцях можливих підтоплень вже чергує техніка. У КМДА повідомляють про 72 одиниці спецтранспорту та спецзасобів для ліквідації наслідків негоди.

До слова, про дощ із грозою у Києві 10 серпня раніше попереджала і синоптикиня Наталка Діденко.

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Що робити у випадку сильного вітру

щільно закрити усі вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Що не можна робити під час грози / Інфографіка 24 каналу