У Києві почалася сильна злива з грозою. Подекуди падає також доволі великий град.

Є зокрема інформація про палені подекди дерева. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

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Що відомо про негоду в Києві?

У Києві почася сильний дощ з грозою. Синоптики раніше попереджали про насування негоди.

Фахівці рекомендують поки уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

У місті також посилюються пориви вітру. Повідомляється, що вже є випадки повалених дерев.

Водночас у Київській області неподалік столиці пішов рясний град. Поки що його у Києві не спостерігають.

Деякі вулиці столиці вже затоплює вода. Місцеві повідомляють, що вода подекуди затікає у магазини. На відео також видно, що на деяких локаціях вода піднялася майже до висоти колеса автомобіля.

Вода затікає у магазин у Києві: дивіться відео



Негода у Києві / Фото Ірини Вихрущ (24 Канал)

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