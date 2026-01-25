Потепління йде в Україну: якою буде погода в останній тиждень січня

В Україні на початку тижня очікується потепління, яке прийде із заходу та півдня і поступово пошириться на всю країну. Водночас попереджають про тумани й ожеледицю на дорогах по території країни.

Місцями також пройдуть опади у вигляду дощу та мокрого снігу. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

Якою буде погода цього тижня?

У понеділок, 26 січня, буде хмарно, подекуди буде незначний сніг та дощ. Температура повітря вночі буде -12...-17 градусів в північних та східних областях, вдень очікується -5...-11 градусів. У решті регіонів буде тепліше.

Там прогнозують -7...+1 градусів у нічний час. У денні години температура повітря коливатиметься в межах -4...+4 градусів. Водночас на крайньому півдні та на Закарпатті, згідно з прогнозом, передбачаються +5...+9 градусів.

У вівторок, 27 січня, у більшості областей буде дощ. Температура у східних, Сумській та Дніпропетровській областях вночі буде -10...-16 градусів, вдень – -3...-8 градусів, у решті областей буде -4…+3 градусів протягом доби.

У середу, 28 січня, здебільшого будуть дощ, мокрий сніг та мряки. Температура повітря вночі у північних та східних областях становитиме -5…-10 градусів, на території інших областей очікується в діапазоні -4…+2 градусів.

Протягом дня по Україні температура повітря коливатиметься в межах -2…+4 градусів, на півдні Одеської області та Криму температурні показники, згідно з оприлюдненими даними, становитимуть +5…+12 градусів.

У четвер, 29 січня, у північних, західних та місцями центральних областях пройде невеликий дощ із мокрим снігом. Температура повітря у нічні години становитиме в діапазоні -2…+3 градусів, вдень буде 0…+5 градусів.

У п'ятницю, 30 січня, здебільшого буде незначний дощ. Температура повітря буде -2...+3 градусів вночі та -1...+4 градусів удень. На крайньому півдні та у Криму стовпчики термометрів покажуть +5...+10 градусів.

Яка погода буде на вихідних?

У суботу, 31 січня, будуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Протягом доби температура повітря коливатиметься в межах -7…+2 градусів, водночас для південної частини передбачають +3…+9 градусів.

У неділю, 1 лютого, також очікуються опади, значними вони будуть на Лівобережжі. Температура повітря відчутно знизиться, протягом доби вона буде в діапазоні -5...-15 градусів, а на південному сході близько 0 градусів.

