Потепління йде в Україну: якою буде погода в останній тиждень січня
- Протягом останнього тижня січня в Україні очікується потепління, яке пошириться з заходу та півдня, однак місцями прогнозують тумани, ожеледицю та опади у вигляді дощу і мокрого снігу.
- Температури коливатимуться: на півдні та Закарпатті до +12 градусів, тоді як у північних і східних областях можливі нічні морози до -17 градусів, з поступовим зниженням температури.
В Україні на початку тижня очікується потепління, яке прийде із заходу та півдня і поступово пошириться на всю країну. Водночас попереджають про тумани й ожеледицю на дорогах по території країни.
Місцями також пройдуть опади у вигляду дощу та мокрого снігу. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.
Якою буде погода цього тижня?
У понеділок, 26 січня, буде хмарно, подекуди буде незначний сніг та дощ. Температура повітря вночі буде -12...-17 градусів в північних та східних областях, вдень очікується -5...-11 градусів. У решті регіонів буде тепліше.
Там прогнозують -7...+1 градусів у нічний час. У денні години температура повітря коливатиметься в межах -4...+4 градусів. Водночас на крайньому півдні та на Закарпатті, згідно з прогнозом, передбачаються +5...+9 градусів.
У вівторок, 27 січня, у більшості областей буде дощ. Температура у східних, Сумській та Дніпропетровській областях вночі буде -10...-16 градусів, вдень – -3...-8 градусів, у решті областей буде -4…+3 градусів протягом доби.
У середу, 28 січня, здебільшого будуть дощ, мокрий сніг та мряки. Температура повітря вночі у північних та східних областях становитиме -5…-10 градусів, на території інших областей очікується в діапазоні -4…+2 градусів.
Протягом дня по Україні температура повітря коливатиметься в межах -2…+4 градусів, на півдні Одеської області та Криму температурні показники, згідно з оприлюдненими даними, становитимуть +5…+12 градусів.
У четвер, 29 січня, у північних, західних та місцями центральних областях пройде невеликий дощ із мокрим снігом. Температура повітря у нічні години становитиме в діапазоні -2…+3 градусів, вдень буде 0…+5 градусів.
У п'ятницю, 30 січня, здебільшого буде незначний дощ. Температура повітря буде -2...+3 градусів вночі та -1...+4 градусів удень. На крайньому півдні та у Криму стовпчики термометрів покажуть +5...+10 градусів.
Яка погода буде на вихідних?
У суботу, 31 січня, будуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Протягом доби температура повітря коливатиметься в межах -7…+2 градусів, водночас для південної частини передбачають +3…+9 градусів.
У неділю, 1 лютого, також очікуються опади, значними вони будуть на Лівобережжі. Температура повітря відчутно знизиться, протягом доби вона буде в діапазоні -5...-15 градусів, а на південному сході близько 0 градусів.
Яку погоду вже прогнозували синоптики?
Нагадаємо, раніше прогнозували, що в період 26 – 27 січня в Україні очікується поступове підвищення температури на 3 – 5 градусів, місцями будуть плюсові значення, але подекуди холод досі утримається.
Наталія Птуха зазначала, що невдовзі температура повітря буде зростати. Впродовж вихідних і на початку тижня буде різна погода, адже атмосферний тиск коливатиметься, а тепле повітря надходитиме.