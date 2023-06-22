Спека буде, але не всюди: де та коли в Україні пригріє до +33 градусів

Найближчими днями у частині областей України буде спека. Втім, на Заході високих температурних чекати ще не варто.

У яких областях вже очікується спека та чи буде стабільне потепління до кінця червня, у коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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У яких областях прогнозують спеку

Найближчими днями спека очікується переважно у південних регіонах. Наталія Птуха пояснила, що традиційно, коли заходить повітряна маса на територію України, то в регіонах, які ближче до південних широт, температура вища на кілька градусів.

Тож прогнозуємо +25...+30, а на Півдні вже +32...+33 градуси,

– зазначила синоптикиня.

Однак, важливо розуміти, що надалі температура ще коливатиметься. За попередніми розрахунками, наразі немає стабільного антициклону, який би впливав на всю територію нашої держави.

Тож все-таки до кінця місяця ще переважатиме мінлива погода разом з дощами. 30 градусів, звичайно, буде, але не всюди, додала Птуха.

Прогноз погоди на 24 червня / Скриншот з Укргідрометцентру