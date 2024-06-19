Жодних дощів по всій Україні: коли вже буде сухо та сонячно
З перших днів червня в Україні чи не щодня йдуть дощі. Подекуди вони значні, згодом припиняються, а тоді йдуть знову.
Як довго ще йтимуть дощі та грози, розповів синоптик Ігор Кібальчич. Експерт сказав, коли буде сухо.
Зверніть увагу В Україні прогнозують сильний град
Коли припиняться дощі
Кібальчич прогнозував, що впродовж цього тижня очікується класичний літній характер погоди, з періодичними дощами та переважанням теплої, місцями спекотної повітряної маси.
Через надходження повітряних мас та атмосферних фронтів з центральної Європи, на Заході України очікується доволі нестійка погода. Так, періодично йтимуть дощі в супроводі гроз, а подекуди не виключені сильні зливи, шквали та великий град.
Тим часом в інших регіонах очікується більш стійка погода з тенденцією поступового підвищення температури повітря, особливо на Півдні та Південному Сході.
Кібальчич писав, що 20 червня, в центральних, північних і східних областях пройдуть дощі з грозами. На решті території без істотних опадів.
У п'ятницю, 21 червня, опадів в Україні не передбачається,
– зазначив синоптик.
До речі, у суботу утримається переважно суха стійка погода. Однак, вдень на Заході подекуди знову пройде невеликий короткочасний дощ з грозою.
У неділю, 23 червня, у західних областях місцями також дощі та грози. На решті території України – без опадів.