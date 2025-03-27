Якою буде погода у квітні 2025: прогноз на місяць

Початок весни в Україні здивував аномальним теплом. Подекуди в першій половині березня пригріло аж до +25 градусів. Втім, далі прийшло похолодання з морозами та снігом. На щастя, надовго холод затримався. Знову прийшло потепління.

Якою ж буде погода у квітні – чи чекати аномального тепла й багато опадів, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода на квітень 2025

За прогнозом синоптиків, у квітні середня місячна температура повітря в Україні може бути вищою за норму на 1,5 – 2 градуси. Зокрема, передбачається +10 – +13 градусів, у гірських районах +6 – +9.

Місячна кількість опадів очікуються в межах норми, – 30 – 52 міліметри, у Карпатах подекуди 60 – 89 міліметрів.

Цікаво, що абсолютний мінімум температури, який фіксували у квітні за всю історію спостережень в Україні, сягає -6 – -16 градусів. У Карпатах Чернігівській, Сумській та Харківській областях навіть -17 – -22 градуси. На Львівщині й крайньому Півдні подекуди -3 – -5 градусів.

Абсолютний максимум +26 – +33 градуси, у гірських районах +21 – +22 градуси.