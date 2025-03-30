Чи буде аномальне тепло й чи можливий сніг у квітні: прогноз на місяць

Перший місяць весни в Україні був аномально теплим. Так, температура била рекорди. І хоча в середині березня прийшло похолодання, надовго воно вже не затрималося.

Якою ж буде погода у квітні, – повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на квітень в Україні

Очікується, що квітень в Україні загалом буде теплішими за середні багаторічні показники. Втім, перевищення норми буде не таким значним, як у березні, – становитиме приблизно 1,5 – 2,7 градуса.

Метеоролог зазначив, що через збільшення середньої температури, процеси вегетації всіх рослин прискоряться. Тож у разі короткочасних вторгнень холоду вже є сенс говорити не про морози, а заморозки. Тобто зниження температури повітря нижче за 0 градусів на тлі додатної середньодобової температури.

Ймовірно, кількість опадів розподілиться більш нерівномірно. Адже суттєва частина випадатиме за рахунок конвективних процесів, які є більш характерними для теплого півріччя.

Втім, загалом місячна кількість опадів у квітні буде в межах кліматичної норми. Лише на Лівобережжі може перевищувати її на 20 – 50%.

Імовірність випадання снігу цього року протягом усього квітня оцінюється як досить низька на рівнинній місцевості, проте у Карпатах він періодично спостерігатиметься, що для цього регіону є нормою,

– зазначив Кібальчич.

До речі, метеоролог констатував, що перший місяць весни на всій території України виявився аномально теплим, подекуди навіть рекордним. У багатьох регіонах середньомісячна температура повітря перевищила історичні значення за увесь час метеорологічних спостережень.

Практично впродовж усього березня панували теплі повітряні маси з півдня й південного заходу. Лише на початку й у середині місяця було короткочасне похолодання.

Кібальчич прогнозує, що у квітні продовжиться стійка тенденція підвищення температури повітря, яка буде ще більш вираженою, ніж у березні.

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