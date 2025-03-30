Чи буде аномальне тепло й чи можливий сніг у квітні: прогноз на місяць
- Квітень в Україні буде теплішим за середні багаторічні показники, але не настільки аномальним, як березень.
- Кількість опадів очікується в межах норми, за винятком Лівобережжя, де може перевищувати її на 20 – 50%.
Перший місяць весни в Україні був аномально теплим. Так, температура била рекорди. І хоча в середині березня прийшло похолодання, надовго воно вже не затрималося.
Якою ж буде погода у квітні, – повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.
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Погода на квітень в Україні
Очікується, що квітень в Україні загалом буде теплішими за середні багаторічні показники. Втім, перевищення норми буде не таким значним, як у березні, – становитиме приблизно 1,5 – 2,7 градуса.
Метеоролог зазначив, що через збільшення середньої температури, процеси вегетації всіх рослин прискоряться. Тож у разі короткочасних вторгнень холоду вже є сенс говорити не про морози, а заморозки. Тобто зниження температури повітря нижче за 0 градусів на тлі додатної середньодобової температури.
Ймовірно, кількість опадів розподілиться більш нерівномірно. Адже суттєва частина випадатиме за рахунок конвективних процесів, які є більш характерними для теплого півріччя.
Втім, загалом місячна кількість опадів у квітні буде в межах кліматичної норми. Лише на Лівобережжі може перевищувати її на 20 – 50%.
Імовірність випадання снігу цього року протягом усього квітня оцінюється як досить низька на рівнинній місцевості, проте у Карпатах він періодично спостерігатиметься, що для цього регіону є нормою,
– зазначив Кібальчич.
До речі, метеоролог констатував, що перший місяць весни на всій території України виявився аномально теплим, подекуди навіть рекордним. У багатьох регіонах середньомісячна температура повітря перевищила історичні значення за увесь час метеорологічних спостережень.
Практично впродовж усього березня панували теплі повітряні маси з півдня й південного заходу. Лише на початку й у середині місяця було короткочасне похолодання.
Кібальчич прогнозує, що у квітні продовжиться стійка тенденція підвищення температури повітря, яка буде ще більш вираженою, ніж у березні.
Прогноз погоди на 30 березня
- За прогнозом Кібальчича, протягом доби на Заході подекуди йтиме невеликий дощ. Вночі та вранці в окремих пунктах можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Температура вночі +1 – +6 градусів, удень +9 – +14.
- На Півночі вночі без опадів, удень невеликі, місцями помірні дощі. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +1 – +6 градусів, удень +8 – +13 градусів.
- У центральних регіонах дощі, подекуди в супроводі грози. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду, часом поривчастий. Вночі +1 – +6, удень +9 – +16, однак, на Дніпропетровщині +16 – +21 градус.
- На Півдні вночі місцями короткочасний дощ, удень без опадів. В окремих пунктах також можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Температура вночі +6 – +11, удень +11 – +17, у Криму й Запорізькій області місцями +17 – +22 градуси.
- На Сході дощі, подекуди з грозами. Вітер східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +3 – +8 градусів, удень +9 – +14.