Синоптикиня сказала, коли в Україну прийде весняне тепло

Квітень в Україні розпочинається з досить спокійної весняної погоди. Втім, уже за кілька днів температура повітря відчутно знизиться.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на представницю Укргідрометцентру Наталію Птуху в ефірі телемарафону.

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Потепління в Україні

Найближчими днями температура повітря в Україні буде вночі +2 – +9 градусів, на Півдні +11, а денні максимуми сягатимуть +8 – +15 градусів, на Півдні трохи тепліше. Така температура збережеться до п'ятниці.

Уже на вихідних, 5 – 6 квітня, в Україні очікуються затоки холодного повітря з північного заходу. Переважно це буде стосуватися західних і північних областей, частково центральних. Зниження температури буде відчутним. Подекуди на Заході й Півночі навіть можливий мокрий сніг.

Втім, за розрахунками на 31 березня, скоріш за все, невисокі температурні показники протримаються до наступної середи.

І вже певне зрушення в більш весняні температури буде після 9 квітня,

– зазначила Наталія Птуха.

Зауважимо, середня місячна температура у квітні може бути вищою за норму на 1,5 – 2 градуси. Так, синоптики прогнозують +6 – +9.

Очікується, що місячна кількість опадів сягатиме 30 – 52 міліметрів, у Карпатах подекуди 60 – 89 міліметрів. Це в межах норми.