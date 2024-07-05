Температура знову впаде: чи буде різке похолодання в липні

Другий місяць літа в Україні почався з аномальної спеки. Подекуди навіть очікується +39 градусів. Втім, така висока температура надовго не затримається.

Згодом в Україні знову похолодає. Синоптик Ігор Кібальчич спрогнозував, коли саме.

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Чи буде сильне похолодання в липні

Експерт писав, що центральний місяць літа розпочнеться з аномальної спеки, що охопить більшу частину території України. У перші декаді температурні максимуми можуть сягнути +34 – +39 градусів.

Кібальчич зауважив, і якщо в західних та північних регіонах спекотна погода надовго не затримається, центральні, південні й східні будуть під спекотним сонцем протягом найближчого тижня, а то й довше.

Протягом другої та третьої декади липня температурне тло трохи знизиться, завдяки ослабленню блокувального антициклону та деякій активізації синоптичних процесів із заходу. Проте все ще середньодобові показники температури перевищуватимуть кліматичну норму,

– спрогнозував синоптик.

Також розповів, що в другій і третій декаді опади будуть випадати плямисто і нерівномірно. Втім, сумарна кількість за липень виявиться вищою за норму в західних регіонах, близько норми в північній і центральній частині, а також нижче за норму на Півдні та Сході.

"Враховуючи прогнозовані особливості атмосферної циркуляції, очікувані показники середньомісячної температури повітря в Україні перевищуватимуть багаторічну норму в середньому на 2 – 3,5 градуса, з максимальними відхиленнями у південних та східних регіонах", – зазначив Кібальчич.

Додав, що в західних і північних областях середня температура за липень становитиме близько +21 – +23 градусів, у Карпатському регіоні +17 – +19. А в центральних, південних і східних +24 – +27, що може бути на рівні рекордних показників для окремих пунктів.