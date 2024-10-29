Де будуть дощі і сніг, чи вдарять великі морози: погода на початок листопада

Найближчими днями в Україні буде переважати відносно тепла та спокійна погода, без істотних опадів. У частині областей ще до +18 градусів. Втім, уже незабаром прийде різке похолодання.

Про це повідомив Ігор Кібальчич на Meteoprog.ua. Також синоптик розповів, якої погоди чекати в перші дні листопада.

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Погода на початок листопада 2024

Кібальчич прогнозував, що на межі жовтня й листопада відбудуться суттєві зміни погоди в Україні. Як наслідок, різке зниження температури, поривчастий вітер і короткочасні дощі, які подекуди в західних і північних областях поступово зміняться на мокрий сніг і снігову крупу.

У п'ятницю, 1 листопада, вночі на крайньому Сході, у Приазов'ї та Криму, вдень у північно-західних областях невеликі дощі. У решті регіонів – без опадів. Вітер західний / південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Однак, у більшості областей, крім Півдня, вдень пориви 17 – 22 метри на секунду

Вночі +5 – +10 градусів, втім, у північних і східних областях -3 – +2 градуси. Вдень +9 – +14, у південно-західних областях подекуди ще +15 – +18 градусів.

Далі, у суботу, 2 листопада, під впливом активного циклону в Україні очікується нестійка та вітряна погода. Пройдуть невеликі, місцями помірні дощі.

Вдень у північних та місцями західних областях можливий невеликий мокрий сніг та снігова крупа,

– зазначив Кібальчич.

Вітер північно-західний, 9 – 14 метрів на секунду, пориви 17 – 22 метри на секунду. Упродовж доби температура коливатиметься в межах +6 – +11 градусів. Втім, на Заході та Півночі +2 – +7.

Вночі неділі, 3 листопада, без істотних опадів. Вдень на Півночі та Заході очікується дощ із мокрим снігом. Тим часом у решті регіонів без істотних опадів. Вітер західний, 7 – 12 метрів на секунду, вночі окремі пориви, 15 – 17 метрів на секунду. Температура вночі вже -3 – +2 градуси, вдень +2 – +7.