Чи буде в Україні рекордна спека: перші прогнози на літо 2024

У 2024 році на погоду влітку будуть впливати активність Сонця та завершення фази "Ель-Ніньйо". Чи чекати сильно спеки, спрогнозували в Українському гідрометеорологічному інституті.

Так, чи буде це літо рекордно спекотним, розповіла кандидат географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

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Яка буде погода влітку

Експертка зазначила, що літо в Україні, можливо, й не буде рекордно спекотним. З одного боку очікується нейтральна фаза між "Ель-Ніньйо" та "Ла-Нінья". З іншого – на планету впливатиме дуже активна сонячна радіація.

І розрахунки, і експертні оцінки говорять про те, що у нас літо може бути спекотним. Але, якщо до цього йшлося про те, що воно може бути найспекотнішим, то зараз більш обережно йдеться про це. Можливо, що це літо і не виявиться найбільш спекотним. Хоча буде досить таки теплим,

– підкреслила метеорологиня.

Зазначила, що така ситуація пов'язана одразу з кількома чинниками. Віра Балабух пояснила, що на процеси такого великого масштабу, що впливають на циркуляцію атмосфери упродовж тривалого періоду, впливає стан океанів.

"І одне з таких явищ, яке спостерігається в океані, – це південне коливання. Тобто в екваторіальних широтах Тихого океану у нас спостерігається "Ель-Ніньйо" і "Ла-Нінья" – підвищення або охолодження екваторіальних вод, які суттєво впливають потім на циркуляцію", – розповіла експертка.

До речі, аномально високі температури, які зараз спостерігаються в Україні, зокрема, зумовлені додатною фазою "Ель-Ніньйо". Зазвичай в роки "Ель-Ніньйо" і спостерігаються досить високі температури повітря в наших помірних широтах.

Зараз ми бачимо, що фаза "Ель-Ніньйо" закінчується і дуже стрімко температура океану починає охолоджуватися. Тобто ми переходимо в нейтральну фазу і, можливо, завдяки цьому температура повітря може дещо знизитися,

– сказала метеорологиня.

Водночас додала, що значну роль відіграє й інший фактор – природні чинники, які впливають на температуру повітря.

"Один з них – це сонячна радіація. Ви знаєте про ці цикли сонячні? 11-річні. То от зараз у нас спостерігається 25 цикл сонячної радіації. І відповідно, до жовтня буде відзначатися максимальна активність. І от можливо, що цей чинник також вплине на те, що температура повітря влітку може бути вищою за норму", – зазначила Віра Балабух.