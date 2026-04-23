Чи буде літо в Україні аномально спекотним, і як багато дощів чекати: пояснення метеорологів

Погода в Україні влітку 2026 року, ймовірно, не буде дуже спекотним, подібні умови радше за все проявлятимуться лише в окремі дні. Водночас протягом сезону на території країни очікується достатня кількість опадів.

Про це повідомила головна наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту, професорка Вазіра Мартазінова, пише LB.ua.

Чи буде літо спекотним?

На думку української професорки, зараз доцільніше орієнтуватися на погодні умови літа 2025 року, а не на сезони попередніх років, які характеризувалися тривалою спекою, тож регулярно підвищених температур не буде.

Окремі дні, звісно, будуть спекотними, але висока температура не триматиметься і загалом літо буде дуже схожим на минуле,

– пояснила вона.

За її словами, минулого року кількість опадів перевищила показники 2024-го, і у 2026-му також очікується вдосталь дощів. Це пов'язано з тривалими винятковими атмосферними процесами, які спостерігаються вже півтора року.

Водночас завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух зазначає, що літо в Україні поточно року очікується теплішим за кліматичну норму.

Про це свідчать дані Європейського центру середньотермінових прогнозів і Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США. Кількість опадів, за її словами, буде в нормі і з дефіцитом на північному сході.

"Але таку аномалію (1– 2 градуси) дають практично щороку, а насправді вона може бути значно вищою. Це поміркований розрахунок, часто дуже занижений", – пояснює метеорологиня, допускаючи вищі значення.

Зверніть увагу! Укргідрометцентр раніше спростував заяви про аномально спекотне літо. Імовірність Ель-Ніньйо складає 40% і не має прямого зв'язку з погодою в Україні. Тому наразі точно спрогнозувати погоду влітку неможливо.

