Погода на вихідні 31 липня – 1 серпня: +34 градуси та грози

Третій місяць літа в Україні розпочнеться спекотною погодою. Так, на вихідних 31 липня – 1 серпня синоптики прогнозують до +34 градусів тепла.

Опади на вихідних будуть незначні. Синоптики обіцяють українцям спеку.

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Прогноз погоди на суботу, 31 липня

У південних та центральних областях України буде сухо. Температура повітря підійметься до +29...+32 градусів. Короткочасні грози можливі лише в кількох областях:

Львівській,

Тернопільській,

Івано-Франківській,

Закарпатській,

Чернівецькій,

Волинській,

Донецькій,

Луганській,

Харківській.

Водночас температура повітря у цих регіонах буде високою – +28...+30 градусів. Тому відчутної свіжості гроза не принесе.



Прогноз погоди за 31 липня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода у неділю, 1 серпня

Третій місяць літа принесе мешканцям Херсонської, Миколаївської та Луганської областей до +34 градусів тепла. В сусідніх регіонах прогнозують на градус менше.

Водночас ймовірність опадів із Заходу пошириться у Центральну Україну. Тому, попри високу температуру, на Київщині, Чернігівщині, Житомирщині та усіх західних областях можлива гроза.



Прогноз погоди на 1 серпня / Карта Укргідрометцентру

За словами Наталки Діденко, грози на Західній Україні зумовить циклон Фердинанд. Синоптикиня рекомендує киянам не затримуватися у неділю допізна на вулиці, адже надвечір прогнозують дощ.