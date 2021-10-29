По-осінньому тепло та сонячно: прогноз погоди на вихідні 30 – 31 жовтня

Погода в Україні в останні вихідні жовтня буде відносно теплою. Максимально стовпчики термометрів підіймуться до +17 градусів.

На вихідних 30 – 31 жовтня українці зможуть порадіти сухій та свіжій осені. Опадів синоптики не прогнозують в жодному регіоні.

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Погода у суботу

Найтепліше 30 жовтня буде у західних областях: Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській. Там стовпчики термометрів підіймуться до +15...+17 градусів. У решті західних регіонів буде на градус холодніше.

Найменше температура повітря прогріється на сході. Там синоптики прогнозують +11...+13 градусів, а на Донеччині ще холодніше – +10...+12 градусів. До речі, на Буковині попереджають про нічні заморозки.

У Києві буде свіжо – +12...+14 градусів. Вночі температура опуститься до +3...+5 градусів.



Прогноз погоди на суботу / Карта Укргідрометцентру

У неділю буде холодніше

Якщо ви хотіли прогулятися містом чи осіннім лісом, то радимо не гаяти час й спланувати це у суботу. Адже в неділю в Україні буде вже трохи холодніше. На заході температура опуститься до +12...+14 градусів.

В інших регіонах стовпчики термометрів залишаться на тій самій позначці. Однак синоптики попереджають про нічні заморозки у таких областях:

Чернівецькій,

Черкаській,

Луганській,

Харківській,

Сумській.

Вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду в усіх регіонах.



Прогноз погоди на неділю / Карта Укргідрометцентру