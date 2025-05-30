В яких областях будуть дощі та грози в перші дні літа

У перші дні літа в частині областей очікуються дощі. До речі, у червні в Україні стають активнішими грозові процеси. Частіше спостерігаються град і шквали.

Де будуть дощі та грози на початку червня – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Дивіться також Якою буде погода в перший день літа: чи чекати спеки +30 градусів або сильних злив

Дощі в Україні

Наталія Птуха зауважила, що вже на початку червня у нас будуть частіше перерви в дощах. Зазначила, що 1 червня вночі у південно-східній частині, а вдень по Україні – локальні короткочасні дощі.

Площа їх охоплення буде значно меншою. Але можуть бути грози, тому що буде трошки інтенсивніший прогрів поверхні,

– сказала синоптикиня.

Вже 2 червня більше впливатиме поле підвищеного атмосферного тиску, тому буде без опадів. Однак, можливі у Криму, Приазов'ї, а вдень у західних і також трохи у Житомирській та Вінницькій областях, де знову буде надходити черговий атмосферний фронт. Він спричинить короткочасні дощі, подекуди грози.

Водночас представниця Укргідрометцентру наголосила, що температура вирівнюється. І вже в усіх областях вночі буде +10 – +16 градусів, удень – +10 – +25, а на Півдні – до +28 градусів.

Наталія Птуха також зауважила, що з початку літа прояснення будуть відбуватися не так, як тепер, коли майже весь тиждень небо затягнуте та є постійні дощі.

Тобто будуть і періоди сонячні, але якоїсь такої стабільної на кілька днів антициклональної погоди з високими значеннями температури й без опадів поки що не видно,

– підкреслила синоптикиня.

Додала, що перерви є і будуть чергуватися: то поле високого тиску на один день чи добу, то знову надходження атмосферного фронту.

В Укргідрометцентрі уточнили, що у вихідні, 31 травня – 1 червня, на Сході та Південному Сході, у денні години й на заході короткочасні дощі, місцями з грозами, на решті території без опадів.

У понеділок, 2 червня, переважно без опадів. Лише у західних, Житомирській, Вінницькій областях та в Криму вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Де будуть дощі на початку літа / Скриншоти з Укргідрометцентру