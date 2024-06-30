Пекельна спека повсюди, "пощастить" лише частині України: якою буде погода у понеділок 1 липня

30 червня 2024, 14:35
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Джерело:

Укргідрометцентр

У понеділок, 1 липня, українцям у всіх куточках нашої країни доведеться обливатися потом через високі температури. Водночас одному регіону пощастить трохи більше, адже освіжитися йому допоможуть сильні грози з дощем.

Перший день липня принесе шалену спеку на всю територію України. Це буде день, коли всі молитимемося, аби пішов дощ. І він прийде, щоправда, лише до окремих областей. 

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Жахлива парня

Робочий тиждень почнеться зі справді аномально високих показників на термометрах. Середня температура повітря становитиме 31 – 33 градуси тепла. Вітру теж практично не буде. Розбігтися він зможе хіба що на 3 – 8 метрів за секунду. Особливо спекотну днину прогнозують для Сходу та Півдня. Там стовпчик термометра сягне 34 і навіть 35 градусів тепла. Йдеться про Херсонщину, Миколаївщину, Донеччину, Дніпропетровщину, Запоріжжя, Харківщину і Полтавщину. 

На Заході буде трохи прохолодніше. Там температура коливатиметься переважно від 29 до 31 градуса тепла.

Дощі будуть, але не для всіх

Щасливчиком західний регіон можна назвати ще й тому, що там пройдуть сильні дощі з грозою. Найбільше заливатиме Львівщину, Закарпаття і Волинь. Крім того, в окремих районах випаде град, а шквали вітру сягнуть 15 – 20 метрів за секунду.

Також, крім Закарпаття, Волині та Полтавської області, по всій Україні зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 

Яка погода в обласних центрах

  • Київ +31...+33,
  • Ужгород +29...+31,
  • Львів+29...+31,
  • Івано-Франківськ +29...+31,
  • Тернопіль +29...+31,
  • Чернівці +29...+31,
  • Хмельницький +31...+33,
  • Луцьк +29...+31,
  • Рівне +30...+32,
  • Житомир +31...+33,
  • Вінниця +31...+33,
  • Одеса +31...+33,
  • Миколаїв +33...+35,
  • Херсон +33...+35,
  • Сімферополь +30...+32,
  • Кропивницький +31...+33,
  • Черкаси +31...+33,
  • Чернігів +31...+33,
  • Суми +31...+33,
  • Полтава +32...+34
  • Дніпро +33...+35,
  • Запоріжжя +32...+34
  • Донецьк +32...+34
  • Луганськ +30...+32,
  • Харків +32...+34

Прогноз погоди на 1 липня / Фото Укргідрометцентр

Автор: Анастасія Колеснікова