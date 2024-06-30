Пекельна спека повсюди, "пощастить" лише частині України: якою буде погода у понеділок 1 липня
Джерело:Укргідрометцентр
У понеділок, 1 липня, українцям у всіх куточках нашої країни доведеться обливатися потом через високі температури. Водночас одному регіону пощастить трохи більше, адже освіжитися йому допоможуть сильні грози з дощем.
Перший день липня принесе шалену спеку на всю територію України. Це буде день, коли всі молитимемося, аби пішов дощ. І він прийде, щоправда, лише до окремих областей.
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Жахлива парня
Робочий тиждень почнеться зі справді аномально високих показників на термометрах. Середня температура повітря становитиме 31 – 33 градуси тепла. Вітру теж практично не буде. Розбігтися він зможе хіба що на 3 – 8 метрів за секунду. Особливо спекотну днину прогнозують для Сходу та Півдня. Там стовпчик термометра сягне 34 і навіть 35 градусів тепла. Йдеться про Херсонщину, Миколаївщину, Донеччину, Дніпропетровщину, Запоріжжя, Харківщину і Полтавщину.
На Заході буде трохи прохолодніше. Там температура коливатиметься переважно від 29 до 31 градуса тепла.
Дощі будуть, але не для всіх
Щасливчиком західний регіон можна назвати ще й тому, що там пройдуть сильні дощі з грозою. Найбільше заливатиме Львівщину, Закарпаття і Волинь. Крім того, в окремих районах випаде град, а шквали вітру сягнуть 15 – 20 метрів за секунду.
Також, крім Закарпаття, Волині та Полтавської області, по всій Україні зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Яка погода в обласних центрах
- Київ +31...+33,
- Ужгород +29...+31,
- Львів+29...+31,
- Івано-Франківськ +29...+31,
- Тернопіль +29...+31,
- Чернівці +29...+31,
- Хмельницький +31...+33,
- Луцьк +29...+31,
- Рівне +30...+32,
- Житомир +31...+33,
- Вінниця +31...+33,
- Одеса +31...+33,
- Миколаїв +33...+35,
- Херсон +33...+35,
- Сімферополь +30...+32,
- Кропивницький +31...+33,
- Черкаси +31...+33,
- Чернігів +31...+33,
- Суми +31...+33,
- Полтава +32...+34
- Дніпро +33...+35,
- Запоріжжя +32...+34
- Донецьк +32...+34
- Луганськ +30...+32,
- Харків +32...+34
Прогноз погоди на 1 липня / Фото Укргідрометцентр